Casaleggio | Parlamento non servirà più

'Forse in futuro il Parlamento sarà inutile'. E bufera su Casaleggio : ROMA. Proteste, richieste di intervento al presidente della Camera Roberto Fico, allarme per la tenuta della democrazia. Sta sollevando non poche polemiche, soprattutto da parte del Pd e delle ...

Davide Casaleggio : “Tra qualche anno il parlamento non sarà più necessario - arriverà la democrazia diretta” : Secondo Davide Casaleggio, in un prossimo futuro non servirà più il parlamento e la democrazia rappresentativa verrà superata per far spazio alla democrazia diretta: "Oggi però, grazie alla Rete e alle tecnologie, esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività del volere popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è quindi ...