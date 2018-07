Carlotta Lo Greco | l' attrice racconta della sua lotta contro il tumore

blogo

(Di lunedì 23 luglio 2018) Si chiama linfoma non Hodgkin ed è unche si sviluppa nelle cellule del sistema immunitario. È questa la malattia che ha colpitoDeldi Centovetrine, Vivere e Un posto al sole. Oggiè riuscita a superare il periodo più difficile e a Più Sani e Più Belliil percorso che ha dovuto affrontare, sottoponendosi sia a chemio che a radioterapia. Un periodo lungo, di quasi 5 mesi, in cui le terapie si facevano giorno dopo giorno sempre più complicate da sopportare. Ho iniziato a perdere i capelli. L', moglie di Luca Capuano, aveva già parlato del suoa Verissimo. Sul settimanaledei sintomi che l'hanno portata a scoprire di essere affetta dalla malattia. Continuavo a sentirmi spossata, in più erano sopraggiunti altri sintomi. Una febbricciola serale di poche linee, delle curiose sudorazioni notturne etosse ...