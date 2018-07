Carcere | Consulta | “Incostituzionale precludere l’assistenza ai figli alle detenute non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Le madriper “reati ostativi” potranno beneficiare dell’assistenza esterna aiminori di 10 anni, al di là della loro scelta di collaborare o meno con la giustizia, di ravvedersi, oppure no. Per la Corte Costituzionale “subordinare il beneficio delesterna aiminori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre eo in tenera età al ‘ravvedimento’ della condannata”. Bisogna invece garantire un rapporto quanto più possibile normale con la madre. Anche se ine non si pente. Cosa diversa sono i benefici che hanno come scopo esclusivo la risocializzazione del detenuto stesso. È possibile, in questo caso, far dipendere i benefici alla collaborazione con la giustizia. Questa possibilità, invece, non sussiste se al ...