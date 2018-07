Capelli castani | addio colore spento ed effetto crespo

vanityfair

: @advore_u sì ecco io sono un po' incoerente perchè per anni ho avuto i capelli con le punte blu, fuxia, viola e via… - ilovemyidolsx : @advore_u sì ecco io sono un po' incoerente perchè per anni ho avuto i capelli con le punte blu, fuxia, viola e via… - skyfullofmendes : allora i miei capelli non sono né castani né biondi quindi cosa caz.zo sono? - Carla_Ardis : @Namast02938587 @lauria191074 @CavaliereCotto @matteosalvinimi Sono differenze fenotipiche, non genotipiche. Certo… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Per molti, le vacanze estive devono ancora iniziare, per altri, invece, sono già terminate e il mood da rientro ha già preso possesso di umore e aspetto. Perché se c’è una cosa che accomuna tutti quando rientriamo dalle tanto attese ferie è il bisogno di una vera remise en forme: sia psicologica per affrontare il nuovo anno lavorativo in arrivo, sia fisica, soprattutto per quanto riguarda i, stressati da giornate passate ininterrottamente tra sole, vento, cloro e salsedine. Il rientro a casa, infatti, coincide puntualmente con chiome che oltre ad apparire stoppose, secche e sfibrate al tatto, hanno perso tutta la loro brillantezza e intensità cromatica. Il temuto «paglia», un mix didall’aspettoe opaco, è infatti il nemico numero uno durante la calda stagione. Ma riparare ai danni di giornate felicemente trascorse in spiaggia è più facile e veloce di ...