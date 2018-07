CAOS SIRIA Il doppio gioco criminale che lega Erdogan agli islamisti

CAOS SIRIA/ La richiesta di Trump a Putin che prova il fallimento degli Usa : L'esercito SIRIAno ha liberato la città di Daara, a poca distanza dal confine giordano. Ecco perché oggi Trump chiederà a Putin di allentare la pressione dell'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin, di P. RicciCAOS SIRIA/ Stati Uniti e jihadisti contro SIRIAni e russi, guerra dietro l'angolo, di P. Ricci

CAOS SIRIA/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin : L'incontro di questa settimana tra Netanyahu e Putin a Mosca sarà decisivo per l'esito del summit di Helsinki Putin-Trump, che vorrebbe lasciare la SIRIA entro 6 mesi. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:02:00 GMT)

CAOS SIRIA/ Usa e Turchia mettono nuovi jihadisti nelle zone "liberate" dall'Isis : In SIRIA la situazione nelle zone di "de-conflict" è critica: la Nato si serve di milizie mercenarie e islamiste per operazioni di polizia. E in quelle dichiarate off-limits? PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:02:00 GMT)

CAOS SIRIA/ Dall'Isis armato dagli Usa all'Ucraina - così si rischia una nuova guerra : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:08:00 GMT)

CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra : Putin ha cambiato strategia: intende congelare il conflitto. Per riuscirci occorre dissuadere Israele e Usa dall'aprire un fronte in SIRIA contro l'Iran. Ecco come. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:08:00 GMT)