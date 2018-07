Cancro | il potere inibitorio della curcuma | nuovo studio

dilei

(Di lunedì 23 luglio 2018) Una nuova scoperta condotta dalla University of California di San Diego School of Medicine, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’Università di Pechino e Zhejiang, ha evidenziato come lacontenga proprietà inibitorie sulle cellule cancerogene. La curcumina contenuta nella spezia interferisce con i processi delle cellule tumorali e ne impedisce la proliferazione. Questo potrebbe essere un valido aiuto nella formulazione di nuovi farmaci per combattere i tumori resistenti anche alla chemioterapia. La ricerca non fa che confermare le straordinarie caratteristiche benefiche, già nota per le sue proprietà antinfiammatorie, con risultati che possono essere paragonabili a quelli del cortisone, ma senza gli spiacevoli effetti collaterali sullo stomaco. Gli esperti hanno specificato che il nostro corpo espelle la curcumina abbastanza velocemente, per cui andrebbe ...