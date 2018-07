Canada | spari in strada a Toronto | una vittima e 14 feriti | morto l’aggressore

Canada - spari in strada a Toronto : 2 morti e 13 feriti - coinvolta anche una bimba : I fatti intorno alle 22 locali (in Italia erano le 4 di mattina). Secondo alcuni testimoni, l'uomo era vestito di nero e ha esploso una ventina di colpi, per poi sparare alla polizia. A quel punto, è stato ucciso. Tra i coinvolti anche una ragazzina.Continua a leggere

