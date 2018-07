Cambio vertici in FCA | preoccupazione dei sindacati per stabilimento di Pratola Serra

Cambio ai vertici di Fca – Il sindaco Appendino auspica ad una stretta collaborazione : “spero sia come con Marchionne” : Chiara Appendino commenta il Cambio dell’amministratore delegato di Fca, il sindaco spera ad una collaborazione simile a quella con Marchionne “Dopo i quattordici anni passati da Sergio Marchionne alla guida di Fiat prima e poi di Fca, ora il timone, come deciso questo pomeriggio dal cda, passa a Mike Manley, a cui auguro di mantenere Fca ai vertici del mercato internazionale dell’auto raggiunti dal suo predecessore e ...

AC MILAN A ELLIOT : PAUL SINGER IN CERCA DI ACQUIRENTI/ Montanari : "ecco come avverrà il Cambio ai vertici" : Yonghong Li, presidente del MILAN, non ha restituito i 32 milioni al fondo ELLIOTt, che di fatto adesso è il nuovo proprietario dei rossoneri. Gli scenari futuri(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 14:11:00 GMT)