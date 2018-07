Cambio alla guida di Fca | le prospettive del ' dopo Marchionne'

Ballardini - l'ora del Cambio di passo : 'Rosa da alleggerire e rinforzi' : Magdeburgo - Parola d'ordine, 'alleggerirsi'. Davide Ballardini non è uomo da polemiche o da rivendicazioni. Però dopo due settimane di ritiro lancia l'allarme: la rosa è troppo ampia e va ridotta al ...

BONUCCI AL PSG?/ Ultime notizie - il capitano del Milan torna alla Juventus in uno sCambio con Higuain? : BONUCCI al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Kate Middleton e Meghan Markle - che stile a Wimbledon. Ma alla finale - Cambio! E ‘lei’ si è presa tutta la scena : A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d’Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la ‘gara’ è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente ‘più notizia’ il volerle ...

Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia : la Cassazione dà l’ok al referendum sul Cambio di Regione : Saranno i cittadini del Verbano-Cusio-Ossola a decidere se la loro Provincia dal 2019 farà ancora parte del Piemonte (come successo dal 1992 e ancora prima come parte della provincia di Novara) o se integrare la Regione Lombardia, diventandone la tredicesima amministrazione provinciale. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione che ha dichiarato legittimo il referendum a sostegno del cambio di Regione della piccola ...

Ancelotti bussa alla porta del Milan : Suso in Cambio di Callejon : Il Milan ha effettuato tre colpi di mercato in entrata, Pepe Reina, Ivan Strinic e Halilovic. Il mercato in entrata dei rossoneri, però, non è ancora terminato anche se ci saranno anche dei calciatori ...

Migranti : Conte - in lettera alla Ue chiederò Cambio Sophia : "Sto mettendo a punto una lettera diretta Juncker, a Tusk e alle istituzioni europee per incalzare l'Europa sull'attuazione di quei principi innovativi sull'immigrazione emersi dal Consiglio europeo". ...

Tribunale Bari - sCambio accuse Pd-M5s alla Camera. Morani vs Sarti : “Bonafede incauto”. “Ve ne siete sempre fregati” : scambio di colpi tra Pd e M5S sulla sede individuata dal ministero della Giustizia, per ospitare gli uffici del Tribunale e della procura di Bari, dichiarato inagibile dopo una perizia tecnica, a causa delle strutture pericolanti. Il ring è l’aula della Camera, dove si sta discutendo la conversione del decreto-legge del 22 giugno 2018 (n. 73), che contiene le misure “urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento ...

NBA - a cinque anni dalla rapina del secolo : lo sCambio Brooklyn-Boston : Se siete tra coloro che non credono alle coincidenze, ritenendo il caso un generatore fortuito di intervalli causa-effetto, potete saltare al capoverso successivo. Qualora invece nutriate l'...

La Camera va verso l'abolizione dei vitalizi. La Lega ha fatto ballare l'accordo e in Cambio ha chiesto certezza sui voucher : Lo sgambetto sembrava essere dietro l'angolo e l'abolizione dei vitalizi se non saltata del tutto quantomeno rimandata o parecchio annacquata. Fino a quando nel tardo pomeriggio Matteo Salvini ha diffuso una nota per fugare ogni dubbio: "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. Prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il ministero dei Trasporti twitta per errore. Poi le scuse : «Uno sCambio di account» : Una notizia incredibile per il calcio italiano, che da giorni sta facendo parlare tutti e che, da ieri, è finalmente diventata ufficiale. Il miglior calciatore al mondo in questo momento, Cristiano Ronaldo , giocherà in Serie A, con la maglia della Juventus . Ieri ne hanno parlato davvero tutti, compreso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , anche ...

Paolo Savona incontrerà Draghi e chiede di dare "pieni poteri sul Cambio alla Bce" : Prima si è tolto un sassolino dalla scarpa e poi ha annunciato un incontro il presidente della Bce Mario Draghi per rafforzare la Banca centrale. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha parlato davanti alle commissione di Camera e Senato e prima di tutto ha lanciato una frecciata: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo ...

Trump voleva invadere il Venezuela - ma alla fine cambiò idea : Che attaccò il presidente degli Stati Uniti accusandolo di comportarsi come se fosse stato 'l'imperatore del mondo' .

F1 - Leclerc tradito dal Cambio in Austria : “un problema dovuto dalla rottura della sospensione” : Il pilota monegasco partirà in diciottesima posizione per via della penalità subita per la sostituzione del cambio Sabato sfortunato per Charles Leclerc, il pilota monegasco infatti ha subito una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza per la sostituzione del cambio. Un inconveniente dovuto ad un problema alla sospensione, che ha causato a sua volta il cedimento della trasmissione. Photo4 / LaPresse A rivelarlo è lo stesso ...

Migranti - il piano Conte alla Ue : rimpatri in Cambio di flessibilità : dal nostro inviato BRUXELLES Giuseppe Conte scava tre trincee. In vista dello scontro di questo pomeriggio al Consiglio europeo sui Migranti, il governo italiano apre alla trattativa. Si dice disposto ...