Cambia l’Ecobonus | si rischia il taglio delle detrazioni

(Di lunedì 23 luglio 2018) Con un decreto – se reso ufficiale – si dà il via al nuovo Ecobonus. Ventotto nuovi tetti di spesa calcolati per unità di prodotto acquistata: tra i 350 e i 450 euro al metro quadrato per un infisso, 180 euro al metro quadrato per una schermatura solare, per le caldaie a condensazione tra i 200 e i 250 euro al kw. È così che vene rivisto lo schemaspese massime ammissibili in detrazione con. La quota eccedente non potrà essere portata in detrazione. Le modifiche sono inserite nella bozza di decreto messa a punto da Ministero dello sviluppo economico, assieme al Ministero dell’economia e a quello dell’ambiente. Una misura già prevista dall’ultima legge di bilancio del 2017, con lo scopo di ridare nuova luce al sistemafiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, attraverso il ritocco dei massimali di costo especifiche ...