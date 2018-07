Caldo record nel Regno Unito | massime oltre i 30°C | diramata allerta “arancione”

Giappone - Caldo record : oltre 41 gradi a Tokyo/ Ultime notizie : 40 morti - migliaia di cittadini in ospedale : Giappone, caldo record negli ultimi giorni: superata la temperatura di 41 gradi ma è già emergenza fino ad agosto. Almeno 40 decessi e migliaia di persone in ospedale.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Caldo record in Giappone : 41.1°C vicino Tokyo - i morti salgono a 40 : Prosegue l’ondata di Caldo record in Giappone: sono stati registrati 41.1°C a Kumagaya, a nord di Tokyo, si tratta del dato più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto 2013: a Shimanto, nella prefettura di Kochi a sudovest dell’arcipelago, venivano rilevati 41°C. Le alte temperature hanno fatto salire il bilancio delle vittime a 40: migliaia di persone sono ricoverate ...

Giappone : Caldo record - 41 - 1 gradi a Tokyo - morti salgono a 40 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giappone - ondata Caldo record : 41 - 1 gradi a Tokyo - morti salgono a 40 - : Temperatura record a Kumagaya, a nord della Capitale, dove è stato rilevato il livello più alto mai registrato dall'Agenzia meteorologica nazionale. Migliaia le persone in ospedale. Secondo il ...

Giappone - Caldo record : almeno 11 morti : 13.29 Dopo le piogge torrenziali delle scorse settimane sul versante occidentale del Giappone,l'intero arcipelago continua a essere investito da un'ondata di caldo che ha causato almeno 11 morti. L'Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che già di mattina presto si segalano 32 gradi a Tokyo.In tarda mattinata in più di 600 dei 927 osservatori meteo nazionali, le temperature superavano i 30 gradi, con 57 località oltre i 35 gradi.Ieri ...

Caldo record in Scandinavia - temperature sopra i 30 gradi/ Ultime notizie : i perché di questa anomalia : Caldo record in Scandinavia, temperature oltre i 30 gradi. Ultime notizie: numerosi decessi e incendi si sono registrati nelle Ultime ore. A Stoccolma toccati i 34 gradi(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:19:00 GMT)

Caldo record IN SCANDINAVIA - TEMPERATURE SOPRA I 30 GRADI/ Ultime notizie : ecco fino a quando durerà : CALDO RECORD in SCANDINAVIA, TEMPERATURE oltre i 30 GRADI. Ultime notizie: numerosi decessi e incendi si sono registrati nelle Ultime ore. A Stoccolma toccati i 34 GRADI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:26:00 GMT)

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il Caldo : Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere Non si erano mai registrate, […] L'articolo Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo proviene da NewsGo.

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il Caldo : Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere

Africa : Caldo record a luglio nel sud dell’Algeria : In Africa, nella prima metà di luglio, si è rilevato un picco delle temperature in Algeria: nel sud del Paese è stata registrata una temperatura media di 51°C. L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che nelle nelle province meridionali sono state registrati “picchi di caldo estremo” nel mese di luglio, e che diverse aree la temperatura media ha raggiunto i 40°C. Il Ministero della Salute ha chiesto a persone malate, ...

Caldo record nel sud dell’Algeria : 51°C a Virgila : La città più calda dell’Africa, nella prima metà di luglio, è stata la città di Virgila, nel sud dell’Algeria: è stata registrata una temperatura media di 51°C. L’agenzia meteorologica del Paese ha reso noto che nelle nelle province meridionali sono state registrati “picchi di Caldo estremo” nel mese di luglio, e che diverse aree la temperatura media ha raggiunto i 40°C. Il Ministero della Salute ha chiesto a ...

Giugno 2018 con record di Caldo globale : La temperature globale terrestre ed oceanica è stata la 5° piu’ calda di sempre per questo Giugno 2018, in ordine alle prime rilevazioni della NOAA del 1880. Come se non bastasse in tutto il...

La morsa del Caldo sta causando anche morti. Un'afa record negli ultimi decenni : Secondo gli esperti, il 2018 non dovrebbe battere il record del mondo di caldo del 2016, ma con tutta probabilità si attesterà nelle prime cinque posizioni. Secondo la World Meteorological ...

Un 2018 da record per il Caldo ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...