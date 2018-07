Calciomercato Roma | l' Everton molla Malcom | preso Richarlison dal Watford

Calciomercato Roma - ecco il sostituto di Alisson : accordo raggiunto per Olsen : 1/14 Lapresse ...

Calciomercato Roma : Defrel a un passo dalla Sampdoria : Inserito in un primo momento da Di Francesco tra i convocati per il tour negli Stati Uniti, Gregoire Defrel non partirà domani e quindi non prenderà parte alla International Champions Cup in cui la Roma affronterà Tottenham, Barcellona e Real Madrid. L’attaccante francese è a un passo dal trasferimento alla Sampdoria ed è stato depennato dalla lista. La trattativa tra i due club dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito oneroso ...

Calciomercato Roma : acquisti - cessioni - trattative e probabile formazione : Alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, per svolgere la seconda parte della preparazione alla stagione 2018/19 e iniziare la tournée che terminerà il prossimo 8 agosto, la Roma di mister Eusebio Di Francesco è in gran parte completata. È lecito però, alla luce della recente partenza del portiere Allison Becker, attendersi dei nuovi acquisti, cessioni e trattative da parte di Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", per offrire al tecnico ...

Calciomercato serie A - le ultime trattative. Roma scatenata : I giallorossi chiudono per il calciatore brasiliano dal Bordeaux e adesso si fionderanno sul portiere svedese Olsen. La Juventus studia le uscite; il Sassuolo porta a casa Boga

Calciomercato Roma - Alisson al Liverpool : E’l’acquisto più discusso delle ultime ore, la Roma dopo la cessione di Nainggolan, cede un’altro pezzo pregiato per la cifra record di 72 milioni, Alisson volerà a Liverpool. Il numero 1 è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool, che ha versato una cifra faraonica battendo tutti i record per i trasferimenti dei portieri, infatti mai nessuna società aveva speso cosi tanto per un numero 1. Dopo i tweet ufficiali di ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Calciomercato Roma - Malcom ha detto sì : gli agenti del brasiliano a colloquio col Bordeaux : Roma al lavoro: il mercato chiama. Ceduto Alisson al Liverpool per 75 milioni di euro, ora la società si sta muovendo per capire come investire l'ingente cifra incassata dopo l'addio del portiere ...

Calciomercato Pescara - ufficiale : Antonucci in prestito dalla Roma : Pescara - Il Pescara rinforzerà il proprio attacco per la prossima stagione con un gioiello della Roma : gli abruzzesi hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento in prestito annuale del ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Olsen è una possibilità” : “Olsen è una possibilità ma non è l’unica. Stiamo lavorando con serenità ma senza fretta. E’ meglio trovare le condizioni economiche migliori per la società che fare qualcosa sotto la pressione dell’uscita di Alisson”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando del possibile arrivo del portiere svedese Robin ...

Calciomercato : la Roma soffia Malcom all’Inter? : Malcom è ritenuto uno dei prospetti più interessanti d’Europa nel suo ruolo. Non a caso l’Inter da tempo ha messo gli occhi addosso al calciatore, si dice che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti come esterno d’attacco. La situazione di stallo dell’Inter sulla trattativa ha consentito ad altre squadre di inserirsi, su tutte la Roma come era stato accennato in conferenza stampa dal Direttore ...

Calciomercato Roma – I soldi di Alisson finiscono al… Bordeaux - recapitata la prima offerta per Malcom : le cifre : Incassati i soldi per la cessione di Alisson al Liverpool, la Roma è partita all’assalto di Malcom, esterno brasiliano di proprietà del Bordeaux C’è la prima offerta della Roma per Malcom, esterno offensivo di proprietà del Bordeaux seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter. Il club giallorosso ha deciso di reinvestire i soldi incassati dal Liverpool per Alisson, presentando la prima proposta ai francesi di oltre 35 ...

Calciomercato Roma - Monchi : “Alisson è a Liverpool - accordo a un passo” : “Alisson? Fino ad ora non abbiamo ancora chiuso. Il ragazzo è a Liverpool, siamo in una fase avanzata della trattativa. Se tutto va come deve, penso si chiuderà presto”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Monchi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Justin Kluivert, parlando della cessione di Alisson al Liverpool. “E’ arrivata un’offerta molto importante, fuori mercato. ...