Calciomercato Milan | tentativo per Higuain

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Calciomercato - il Milan ha chiesto Higuain alla Juventus : Il nuovo Milan prova a prendere forma. Con la squadra rossonera passata nelle mani di Elliott, il primo passo è stato dare un calcio al passato rinnovando la propria dirigenza. L'obiettivo della nuova ...

Calciomercato Milan - Leonardo chiama Marotta : si avvicina il colpo Higuain [CIFRE e DETTAGLI] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Milan - Montolivo non va in tournée : può partire. Tentativo per Badelj : ... l'Atletico Madrid però si è stancato di attendere il via libera rossonero, per questo potrebbe virare su Giroud del Chelsea, fresco campione del mondo con la Francia. Milan, obiettivo Badelj: testa ...

Calciomercato Milan - Higuain più vicino con l'arrivo di Leonardo : il brasiliano lo vuole da sempre! : Gonzalo Higuain più vicino al Milan dopo l'arrivo di Leonardo come direttore tecnico rossonero, il centroavanti della Juventus è da sempre un 'pallino' del brasiliano Con Leonardo nuovo direttore ...

Calciomercato Milan - Higuain più vicino con l’arrivo di Leonardo : il brasiliano lo vuole da sempre! : Gonzalo Higuain più vicino al Milan dopo l’arrivo di Leonardo come direttore tecnico rossonero, il centroavanti della Juventus è da sempre un ‘pallino’ del brasiliano Con Leonardo nuovo direttore tecnico potrebbero cambiare le pedine del mercato del Milan finora mosse da Fassone e Mirabelli. Le trattative per gli affari di Morata e Benzema (alle battute iniziali) sembrano congelate, mentre quella per Gonzalo Higuain cerca ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Calciomercato - Milan di Elliott scatenato : oltre a Morata nel mirino c'è Benzema del Real : Sembrerebbe affare fatto tra il Milan e Karim Benzema . All'ombra della sentenza Tas , infatti, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid e i dirigenti rossoneri si sono incontrati nella ...

Calciomercato Milan : Bonucci sta per dire addio - : Il tecnico dopo la vittoria in amichevole contro il Novara , 2-0 per la cronaca, ha dichiarato: " Bonucci? E' un grande, ma le scelte dei giocatori vanno rispettate ". Secondo i ben informati il ...

Calciomercato Milan - incontro con Benzema : può essere il grande colpo dei rossoneri : 1/12 LaPresse/Reuters ...

Calciomercato Milan – Badelj davanti ad un bivio : c’è l’offerta dello Zenit - ma il giocatore aspetta i rossoneri : Badelj aspetta la decisione del Milan: il regista croato ha ricevuto un’offerta dallo Zenit San Pietroburgo ma attende la risposta dei rossoneri dopo il Tas Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema per l’attacco, mentre per il centrocampo torna di moda ...

Calciomercato Milan - Rallenta la cessione di Kalinic all'Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all'Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas ...

Calciomercato Milan – Rallenta la cessione di Kalinic all’Atletico Madrid : i Colchoneros punta Olivier Giroud : Dopo le ultime vicende societarie la cessione di Nikola Kalinic all’Atletico Madrid ha subito un Rallentamento: intanto i Colchoneros chiedono informazioni su Olivier Giroud Dopo la decisione del Tas che ha permesso al Milan di partecipare alla prossima Europa League, il Calciomercato della società rossonera inizia a mettersi in moto. Se sul fronte degli arrivi si riscalda la pista Benzema, su quello delle cessioni si è raffreddata ...

Calciomercato Milan – Retroscena Benzema! Piena disponibilità al trasferimento e incontro fra le parti : i dettagli : Si muove il Calciomercato del Milan! Contatti con l’entourage di Karim Benzema: il francese dà l’ok al trasferimento, resta il nodo legato al costo del cartellino Dopo la sentenza del Tas che cancellato l’esclusione dall’Europa League, il Calciomercato del Milan inizia a muoversi. Un clamoroso Retroscena legato a Karim Benzema ha preso piede nelle ultime ore. I rappresentanti del giocatore sano giunti a Milanello ...