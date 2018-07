Calciomercato Lecce | Fiamozzi ad un passo

Calciomercato Lecce - ufficiale : preso Calderoni dal Novara : Lecce - Rinforzo in difesa per il Lecce : la società salentina ha infatti acquistato dal Novara il cartellino di Marco Calderoni , terzino sinistro classe '89 che ha militato in Piemonte nelle ultime ...

Calciomercato Serie B : il Lecce pronto a chiudere per tre colpi - ufficialità in arrivo : Il Calciomercato del Lecce sta avendo delle ore frenetiche, sia in entrata che in uscita, con alcune cessioni ormai vicinissime. In entrata, mancano solo i dettagli ma il Lecce potrebbe far salire il numero di acquisti a quota 9 dopo pochi giorni dall'inizio del Calciomercato: dopo i 6 acquisti gia' ufficiali, altri tre calciatori sono vicinissimi a sposare la squadra salentina. Infatti, la societa' giallorossa finora ha chiuso ben 6 accordi con ...

Calciomercato : Bologna cede Falco al Lecce : Con una nota sul proprio sito internet, il Bologna comunica “di aver ceduto a titolo definitivo all’ US Lecce il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Filippo Falco”.L'articolo Calciomercato: Bologna cede Falco al Lecce sembra essere il primo su CalcioWeb.

Scatta ufficialmente il Calciomercato : per il Lecce settimana decisiva. Caturano avvistato a Pisa… - : Parte oggi ufficialmente la sessione estiva del calciomercato. Da questa mattina, quindi, procuratori, Direttori Sportivi e dirigenti tutti possono iniziare a depositare i contratti nelle sedi della ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : Pettinari a titolo definitivo : Lecce - Nuovo arrivo per il Lecce : il club giallorosso ha infatti annunciato l'acquisto, a titolo definitivo, dell'attaccante classe 1992 Stefano Pettinari , dal Pescara . Questo il comunicato del ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Lecce – Il Lecce dopo alcuni anni di sofferenza ha conquistato una grande promozione nel campionato di Serie B, adesso il club si candida ad essere grande protagonista nel torneo cadetto. Nel frattempo è arrivato il primo innesto per la prossima stagione, si tratta di Thom Haye, centrocampista olandese classe ’95. “L’US Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del ...

Calciomercato - il Lecce punta forte per un nuovo trequartista : i nomi. E giovedì apre la nuova casa del Settore Giovanile : Nemmeno il tempo di godersi le prime ore di vacanza che l'entourage del Lecce è già al lavoro per la prossima stagione. Quella 2018/19 sarà la stagione della rinascita, del nuovo approdo nel calcio ...

Lecce - importante summit di Calciomercato in corso : ecco di cosa si parla Video : Il Lecce, squadra neopromossa in Serie B, è una delle societa' più attive sul calciomercato. Non soltanto perché è stata una delle prime ad aver raggiunto il suo obiettivo mentre molte altre squadre sono ancora impegnate sul campo, soprattutto in Serie B ma anche in Serie A, dove la lotta per la salvezza coinvolge 5 squadre a 90 minuti dalla fine del campionato, ma anche perché i giallorossi vogliono costruire una squadra importante che possa ...

