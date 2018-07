Calciomercato Juventus | la bomba dalla Spagna | ecco la decisione di Pogba

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Calciomercato - il Milan ha chiesto Higuain alla Juventus : Il nuovo Milan prova a prendere forma. Con la squadra rossonera passata nelle mani di Elliott, il primo passo è stato dare un calcio al passato rinnovando la propria dirigenza. L'obiettivo della nuova ...

Calciomercato Juventus - ‘doppio Savic’ : i rinforzi per difesa e centrocampo - i soldi arrivano da… Pjanic : 1/3 LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi ...

Calciomercato Juventus - Pjanic chiamato da Guardiola : il City può offrire 100 milioni : In particolare, ad opporsi alla cessione del regista, sarebbe Allegri che lo ritiene uno dei migliori al mondo nel ruolo e soprattutto difficilmente sostituibile. In caso di addio comunque Marotta ...

Calciomercato Juventus - il Manchester City ‘cotto’ di Pjanic : pronta una cifra monstre per rubare il centrocampista ai bianconeri : Miralem Pjanic nelle mire del Manchester City e di Guardiola: Pep lo vorrebbe a tutti i costi nella suo club, ecco l’offerta che potrebbe tentare i bianconeri Dopo la stupenda stagione disputata indossando i colori bianconeri, Miralem Pjanic potrebbe andare via dalla Juventus. L’interesse per il centrocampista in questa sessione di mercato si fa sempre più pressante da parte degli altri club e soprattutto da uno in particolare. ...

Calciomercato Juventus - tesoretto shock dalle cessioni ed in entrata in arrivo altre grandi sorprese : 1/5 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Calciomercato Juventus - prime mosse del Chelsea per Higuain. Futuro Pjanic : gli scenari : Dopo la presentazione in grande stile di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta pianificando il suo Futuro. Acquistato il portoghese, il Calciomercato bianconero si sposta ora sul fronte cessioni, con ...

Calciomercato Juventus - il ritorno di fiamma e la decisione di Cristiano Ronaldo : Calciomercato Juventus – La Juventus è al lavoro in vista della prossima stagione, il club continua a muoversi per rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con l’agente di Darmian, il calciatore potrebbe rappresentare una valida alternativa sia per la fascia destra che per quella sinistra. Nel frattempo Cristiano Ronaldo non parteciperà alla tournèe estiva ...

Le ultime da casa Juventus : l’incontro-lampo di Paratici in chiave Calciomercato ed il no di CR7 alla tournée americana : Cristiano Ronaldo e la Juventus continuano la preparazione in vista della prossima stagione, nella quale il club è atteso ad un ulteriore salto di qualità europeo In casa Juventus l’entusiasmo è alle stelle dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. E’ notizia di oggi però, che il calciatore portoghese non parteciperà alla tournèe estiva negli Usa, ma si allenerà a Vinovo in attesa del ritorno dell’intera rosa dagli ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Calciomercato Juventus – Pronta l’offerta del Psg per Alex Sandro - c’è già il sì del giocatore : le ultime : Il club parigino avrebbe Pronta la prima offerta da recapitare alla Juventus, che ha nel frattempo abbassato le pretese per il terzino brasiliano Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Alex Sandro, secondo quanto riferito da Tuttosport il club parigino ha già Pronta la prima offerta da recapitare al club bianconero che ha abbassato le proprie pretese a 45-50 milioni di euro. Niente Manchester United dunque per il brasiliano, non convinto ...