Calciomercato Inter | Tronchetti Provera lancia la bomba su Messi! ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko ad un passo? : L’Inter si sta muovendo per regalare un terzino a Spalletti, che dopo aver perso Nagatomo e Santon, si trova con solo 3 esterni e sta provando in queste ore la pista che porta a Vrsaljko. Dopo un momento difficile della trattativa, l’Inter ha aspettato la conclusione dei Mondiali per dare tempo a Vrsaljko, che negli ultimi giorni ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia, dopo l’avventura con il Sassuolo. Il ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Calciomercato Ternana - ufficiale : c'è Rivas dall'Inter : TERNI - Colpo in entrata per la Ternana che si assicura Rigoberto Rivas , baby attaccante dell' Inter . Il trasferimento si consuma con la formula del prestito secco per un anno. Ecco la nota ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Calciomercato : la Roma soffia Malcom all’Inter? : Malcom è ritenuto uno dei prospetti più interessanti d’Europa nel suo ruolo. Non a caso l’Inter da tempo ha messo gli occhi addosso al calciatore, si dice che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Luciano Spalletti come esterno d’attacco. La situazione di stallo dell’Inter sulla trattativa ha consentito ad altre squadre di inserirsi, su tutte la Roma come era stato accennato in conferenza stampa dal Direttore ...

Calciomercato Inter - succede di tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

Calciomercato Inter - Salcedo ufficiale : Dopo gli acquisti in prima squadra di Asamoah,De vrij, Politano e Nainggolan, l’Inter si aggiudica anche il 2000 ex Genoa Salcedo, che andrà a far parte del progetto Primavera. L’Inter ha ufficializzato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale: “Fc Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo ...

Calciomercato : il brasiliano Malcom è ormai ad un passo dal diventare un giocatore dell’Everton - beffata l’Inter : Il brasiliano Malcom è ormai ad un passo dal diventare un giocatore dell’Everton. Secondo l’Equipe, infatti, il club inglese nelle prossime ore dovrebbe presentare un’offerta decisiva al Bordeaux. A conferma dell’ormai imminente cessione, l’assenza all’ultimo momento di Malcom nella terza amichevole pre stagionale dei Girondins contro il Saint-Etienne. Il 21enne esterno, obiettivo anche dell’Inter, ...

Calciomercato Inter - spunta Henrichs se non arriva Vrsaljko : MILANO - Il preferito per la corsia di destra dell' Inter resta Vrsaljko , il cui valore di mercato dopo il Mondiale secondo l' Atletico Madrid è salito intorno ai 30 milioni. Il problema, però, non è ...

Calciomercato - l'Inter pensa a Mateo Kovacic per rinforzare il centrocampo : In casa Inter si continua a delineare la strategia di mercato da attuare in quest'ultimo mese, che dovra' vedere l'approdo a Milano di un terzino destro, un centrocampista centrale e un esterno d'attacco. I nerazzurri hanno gia' chiuso cinque acquisti ma il tecnico, Luciano Spalletti, è stato chiaro nel summit avuto con la dirigenza ribadendo la necessita' di arricchire ulteriormente la rosa a sua disposizione, soprattutto in vista del ritorno ...