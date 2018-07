Calciomercato Frosinone | Vloet è sempre più vicino

Calciomercato Frosinone - asse caldissimo con l’Udinese : doppio colpo in arrivo dal club bianconero : Il club del presidente Stirpe ha in mente di piazzare un doppio colpo dall’Udinese, in arrivo Halfredsson e Scuffet per la porta Frosinone attivissimo sul mercato, il club del presidente Stirpe ha messo nel mirino due nuovi giocatori per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. asse caldissimo con l’Udinese, club da cui i laziali vorrebbero prendere Halfredsson e Scuffet, che andrebbe a fare coppia con Sportiello dopo le ...

Calciomercato Frosinone - stretta finale per Lazovic : Frosinone - Il laterale che piace molto al Frosinone è Darko Lazovic del Genoa, trattativa ben avviata,, mentre il giocatore per completare il pacchetto arretrato è Timo Letschert attualmente in forza ...

Calciomercato Udinese : Perica al Frosinone - arriva Machis : Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l’iter per il tesseramento dal Granada dell’attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all’inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra ...

Calciomercato Frosinone - dopo Perica si pensa a Sau : Frosinone - Il mercato del Frosinone non si ferma a Peric a, l'ultimo rinforzo per l'attacco, ma solo in ordine. Il club ciociaro comprerà ancora e ci sono una serie di scenari su cui tenere alta l'...

Calciomercato - Frosinone scatenato : da Perica a Letschert : Frosinone - Archiviato il colpo Goldaniga , il Frosinone da qui a breve è pronto a chiudere per un altro centrale che nelle ultime due stagioni ha vestito ugualmente la maglia del Sassuolo: Timo ...

Calciomercato Frosinone - si chiude per Lazovic : Frosinone - Il mercato del Frosinone prosegue: messi praticamente a segno il quarto e quinto acquisto, cioè i difensori centrali provenienti dal Sassuolo , Edoardo Goldaniga e Timo Letschert , mancano ...

Calciomercato Frosinone - Sportiello - Crisetig e Molinaro : «Pronti» : E non mancheranno occasioni nel prossimo futuro per conoscere il mondo Frosinone nella sua interezza. Cosa dobbiamo fare per salvarci? Avere fame di fare punti, soprattutto in casa. E in questa ...

Calciomercato - Frosinone : Goldaniga e Letschert del Sassuolo sono le idde per la difesa : Il Frosinone di Moreno Longo vuole sistemare anche la difesa. I nomi caldi arrivano dal Sassuolo: si tratta di Edoardo Goldaniga e Timo Letschert . Lo riferisce Sky Sport . Segui LIVE tutte le trattative di Calciomercato! 0

Calciomercato Frosinone - è ufficiale l'ingaggio di Molinaro : Frosinone - Colpo a parametro zero del Frosinone , che annuncia di aver tesserato il terzino sinistro, ma capace di giocare a tutta fascia, Cristian Molinaro , reduce da quattro stagioni passate al ...

Frosinone - il punto sull’attacco : il Calciomercato si accende : Frosinone, l’attacco di mister Longo necessita di qualche innesto per rafforzare il reparto in vista del campionato di Serie A Il Frosinone è alla ricerca di un centravanti da aggiungere alla rosa a disposizione di mister Longo. Il ds Capozucca sta lavorando a diversi profili per rafforzare il pacchetto offensivo del club frusinate. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato dei contatti con Perica dell’Udinese, ma nella notte, ...

Calciomercato Frosinone - per Molinaro è quasi fatta : Frosinone - Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lorenzo Crisetig , prestito con diritto di riscatto dal Bologna,, il Frosinone è ormai a un passo dall'annunciare il prossimo arrivo: l'esterno di ...

Calciomercato Frosinone - Molinaro in arrivo. Tentazione Sau : Frosinone - Frosinone sempre al lavoro per allestire la rosa della prossima Serie A. Dopo l'arrivo di Marco Sportiello e del centrocampista Crisetig , già oggi potrebbe essere una giornata decisiva ...

Calciomercato : Sportiello in prestito al Frosinone : L’Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è reduce da una stagione e mezza a titolo temporaneo alla Fiorentina, che ha deciso di non esercitare l’opzione per il suo cartellino.L'articolo Calciomercato: Sportiello in prestito al Frosinone sembra essere il primo su CalcioWeb.