Calciomercato Da Conte a Zeman | 11 grandi allenatori liberi in cerca di una panchina

Calciomercato Torino : Mazzarri chiede un difensore - Petrachi pronto ad accontentarlo : Torino, il ds Petrachi pronto ad accontentare le richieste del tecnico granata Walter Mazzarri, serve un difensore Juan Jesus è sul mercato. Il difensore della Roma si appresta a lasciare il club, nonostante il proprio agente esca con dichiarazioni di rito in questa fase: “Mi fa piacere notare che il calciatore sia accostato a tante squadre che lo apprezzano e seguono ma ribadisco quanto già detto: Juan è concentrato solo sulla Roma ...

Calciomercato - Conte potrebbe chiedere i danni al Chelsea per le tempistiche dell'esonero : Dopo due anni, altrettanti trofei e una separazione non priva di incomprensioni e tensione, potrebbe finire in tribunale la storia tra il Chelsea e Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Times, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - offerta con contropartita alla Juventus per Higuain ed in panchina può arrivare Conte! : Il mercato del Milan non è ancora decollato ma in casa rossonera nelle ultime ore ha tenuto banco il futuro del club, i rossoneri sono passati in mano al fondo Elliott che adesso ha intenzione di attuare una vera e proprio rivoluzione. La prima riguarda il fronte allenatore, potrebbe essere silurato Gennaro Gattuso ed il sostituto ha un solo nome e cognome: Antonio Conte. --Il Milan alla ricerca di un attaccante, il preferito è Gonzalo Higuain ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato. Cavani al Napoli - Conte sulla panchina del Milan : De Laurentiis punta a rafforzare il Napoli e per farlo guarda a Cavani che ha già ricevuto il benestare di Ancelotti. Il giocatore

Calciomercato - Conte-Chelsea : ufficiale il divorzio : Un addio annunciato da tempo, che oggi è stato sancito da un freddo comunicato stampa. Antonio Conte e il Chelsea "si separano", così recita il testo; ma a dispetto dell'augurio finale di rito, la ...

Calciomercato - il Chelsea esonera Conte : in arrivo Sarri : Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea. Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ...

Calciomercato Chelsea - si aspetta Sarri : intanto Conte a Cobham : Cobham, new season... start. Il Chelsea ricomincia e lo fa da Antonio Conte. Anche se il suo futuro è ancora in bilico ovviamente. Ma nel primo giorno di ripresa degli allenamenti c'è lui, pronto a ...

Calciomercato - l’agente di Jorginho : “il City vuole accontentare il Napoli” : “Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa mia in Inghilterra e aspetto una chiamata del ds Giuntoli o del presidente De Laurentiis. Appena arriverà, mi muoverò per incontrare la dirigenza dei citizens”. Così Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato del futuro ...

Calciomercato - Rakitic : “da rivale di Cristiano Ronaldo se lascia Real sono contento” : “Ho difficolta’ a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il Calcio e’ sempre in continuo movimento e accadono molte cose. E’ il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da avversario del Barcellona. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore. Come ho fatto con Zidane, gli auguro ogni bene”. Cosi’ Ivan Rakitic, ...

Calciomercato Roma - super offerte per Alisson : Liverpool e Real si contendono il portiere a suon di milioni : Calciomercato Roma- Il Liverpool avrebbe offerto 65 milioni alla Roma per Alisson. Lo scrive il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui al club giallorosso sarebbe pervenuta anche una seconda offerta, quella del Real, pero’ piu’ contenuta (50 milioni piu’ bonus). Se il portiere della Selecao decidesse per la premier, scrive il quotidiano sportivo catalani, avrebbe garantito il posto da titolare, cosa che invece non avrebbe a ...

Calciomercato Napoli - ag. Jorginho : 'Niente City? Non sarebbe contento' : Il Napoli sta per dire addio a Jorginho. Anche se l'intesa con il Manchester City non è stata ancora trovata. Balla qualche milione, come riferito dal suo agente a Calcio Napoli 24: "Il giocatore sta ...

Calciomercato - i motivi del no di Conte al Real Madrid : Una delle più prestigiose del mondo, anche della storia, forse. Ci piacerebbe vedere la qualità tecnica del Real abbinata alle capacità tattiche e strategiche di Antonio: con o senza CR7. D'altronde ...

Calciomercato - Real Madrid su Conte : accordo per ora difficile : L'addio inatteso di Zinedine Zidane ha creato non poco scompiglio in casa Real Madrid. Si cerca ancora il nome che possa sostituire in panchina il francese e la strada è inaspettatamente in salita. I ...