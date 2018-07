calcioweb.eu

: Calciomercato #Cosenza, obiettivo salvezza: innesto per il centrocampo - CalcioWeb : Calciomercato #Cosenza, obiettivo salvezza: innesto per il centrocampo - DiMarzio : #Calciomercato | #Cosenza, in arrivo #Varone: a breve la risoluzione con la #Ternana - cschannel_news : Varone-Cosenza: si sblocca la trattativa di calciomercato -

(Di lunedì 23 luglio 2018)– Dopo la storica promozione nel campionato di Serie B, ilsi prepara per la prossima stagione, l'è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la. Nelle ultime ore movimento per il, secondo quanto riporta 'Gianluca Di Marzio' sarà Ivan Varone il nuovo rinforzo in entrata, accordo biennale raggiunto dopo la rescissione del contratto con la Ternana.