Calciomercato Atalanta | ufficiale | Carraro in prestito al Foggia

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini può sorridere : è fatta per Pasalic : 1/10 LaPresse/Spada ...

Calciomercato - Bologna-Mattiello : fatta. All'Atalanta 3 - 8 milioni : BOLOGNA - E alla fine: Mattiello . Trattativa chiusa, il Bologna ha scelto il 23enne, li ha compiuti il 14 luglio, esterno dell' Atalanta , reduce da un campionato con la Spal. Oggi verrà data l'...

Calciomercato Atalanta : Eguelfi in prestito a Verona : L’Atalanta ha ufficialmente comunicato la cessione di Fabio Eguelfi all’Hellas Verona con la formula del prestito. Il ventitreenne terzino sinistro milanese, cresciuto nel vivaio dell’Inter, e’ reduce dalla stagione a titolo temporaneo sempre in serie B al Cesena nell’estate del 2017 dopo l’acquisto da parte del club bergamasco. In precedenza ha vestito anche le maglie di Prato, Savona, Cremonese e Pro ...

Calciomercato : l’Atalanta cede Monachello al Pescara : L’Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Pescara di Gaetano Monachello. L’attaccante mancino classe ’94 e’ reduce da una stagione cadetta a meta’ fra Palermo (5 presenze e 1 gol) e Ascoli (21 e 7); in quella precedente, le sue squadre erano state il Bari e dal mercato invernale la Ternana.L'articolo Calciomercato: l’Atalanta cede Monachello al Pescara sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Atalanta - ceduti Eguelfi e Monachello : BERGAMO - L' Atalanta ha ufficializzato la cessione in prestito al Pescara di Gaetano Monachello . L'attaccante mancino classe '94 è reduce da una stagione cadetta a metà fra Palermo, 5 presenze e 1 ...

Calciomercato - colpo Spal : preso Petagna dall'Atalanta : colpo della Spal: preso Andrea Petagna. L'attaccante classe 1995 ha lasciato il ritiro dell'Atalanta: dalla prossima stagione giocherà a Ferrara. Scambio di documenti ultimato tra le due società, con ...

Atalanta beffa Fiorentina : il Calciomercato si accende! : Atalanta e Fiorentina a duello sul mercato, i due club si sono contesi per settimane i servizi di Pasalic, sembra averla spuntata Percassi L’Atalanta beffa la Fiorentina. Il duello sul mercato per Mario Pasalic, sembra avere un vincitore, vale a dire il clubbergamasco. Le due squadre del nostro campionato, si sono contese a lungo il centrocampista del Chelsea, ma adesso l’Atalanta sembra aver piazzato l’allungo decisivo ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per il nuovo Cristante : 1/11 Pulgar (LaPresse/Massimo Paolone) ...

Calciomercato Inter - nome nuovo per il centrocampo : Freuler dell'Atalanta (RUMORS) : L'Inter è impegnata a comporre una rosa in grado affrontare senza troppi problemi la prossima stagione di campionato e di Champions League. Le cinque trattative in entrata concluse sembrano però non bastare a Luciano Spalletti, il quale ha chiesto ad Ausilio un sacrificio per portare a Milano almeno altre tre pedine, una per reparto. Le voci più insistenti riguardano il centrocampo. L'Inter osserva il centrocampista Remo Freuler L'Inter sarebbe ...

Atalanta - Gasperini furioso : dura risposta ad un tifoso - la difesa al Papu ed il Calciomercato : Gian Piero Gasperini ha parlato dopo l’amichevole odierna della sua Atalanta, tra calciomercato e qualche contestazione di troppo “A quel signore che ha contestato Gomez rispondo che non ho mai visto il ‘Papu’ così determinato prima d’ora”. Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha risposto ad un tifoso molto veemente, il quale nel pomeriggio ha urlato contro al Papu: “ricordati che ...

Calciomercato Atalanta : Agazzi in prestito al Livorno : L’Atalanta ha annunciato sul proprio sito ufficiale il trasferimento al Livorno di Davide Agazzi. Il centrocampista, classe ’93, prodotto del settore giovanile nerazzurro da cui è uscito nell’estate 2012 e reduce da due annate al Foggia tra C e B, approda nella società neopromossa nella serie cadetta con la formula del prestito con diritto di riscatto. In precedenza aveva giocato, sempre a titolo temporaneo, due stagioni ...

Calciomercato Atalanta : Agazzi in prestito al Livorno : L’Atalanta ha annunciato sul proprio sito ufficiale il trasferimento al Livorno di Davide Agazzi. Il centrocampista, classe ’93, prodotto del settore giovanile nerazzurro da cui è uscito nell’estate 2012 e reduce da due annate al Foggia tra C e B, approda nella società neopromossa nella serie cadetta con la formula del prestito con diritto di riscatto. In precedenza aveva giocato, sempre a titolo temporaneo, due stagioni ...