Calcio sotto shock | portiere ucciso da un altro giocatore dopo una lite NOMI e DETTAGLI

Calciomercato - Cerri : «Sogno un gol sotto la curva del Cagliari» : CAGLIARI - Il Cagliari investe su Alberto Cerri : ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L'attaccante, classe 1996, arriva dalla ...

Mondo del Calcio sotto shock - muore ex calciatore : piange anche il Bologna [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, è morto l’ex attaccante Giovanni Pompei, lutto nel Mondo del pallone, l’ex calciatore aveva solamente 37 anni ed è morto a causa di una malattia. Classe 1980 ed originario di San Benedetto del Tronto si è ritirato nel 2009 dopo aver indossato la maglia della Maceratese. Altra importanti esperienze per Pompei come il Chieti, la Sambenedettese, Taranto, Ascoli e la più importante con il Bologna in ...

Mondo del Calcio sotto shock : squadra intrappolata in una grotta [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : venerdì 22 giugno. Italia sotto 1-0 nel Calcio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018, venerdì 22 giugno. Una competizione che non si svolge dal lontano 2013 ed in cui l’Italia gode di una grande tradizione. Il Bel Paese, infatti, domina ininterrottamente il medagliere dal 2005, mentre è addirittura assoluto lo strapotere nella classifica di tutti i tempi. La parola d’ordine è una sola: confermarsi la potenza egemone del ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il girone e le avversarie dell’Italia. Vietato sottovalutare Marocco e Libia : L’Italia ci riproverà ancora una volta. È dal 1997 che la Nazionale azzurra del Calcio manca la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e quest’anno, a Tarragona, l’obiettivo sarà uno e uno solo. A disputare il torneo sarà l’Under 18 allenata da Daniele Franceschini, a cui è affidato il compito di guidare una squadra giovane, come vuole il regolamento, ma ambiziosa. L’ITALIA AI RAGGI X La formula del torneo ...

[Il ritratto] Il trionfo di Putin sotto gli occhi del mondo. Usa il Calcio per annunciare il ritorno della Grande Russia : E' una cronaca che parte dal 2008, con la presentazione delle candidature. Due anni dopo, quando la Russia arriva in finale con l'Inghilterra, a Londra sono convinti di aver già in tasca la vittoria. ...

Mondo del Calcio sotto shock - ex calciatore muore in trattoria davanti agli amici [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Come riporta adnkronos sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto. Una notizia triste che ha sconvolto il Mondo del calcio. L'articolo Mondo ...

Calcio ancora sotto shock - calciatore ucciso a coltellate dopo una lite [NOME e DETTAGLI] : dopo l’episodio omicidio-suicidio del calciatore del Tuttocuoio Federico Zini, altra brutta notizia che riguarda il mondo del Calcio. Secondo quanto riporta Repubblica un calciatore dilettante di 23 anni è stato ucciso nella notte a Sassari. Si tratta di Nicola Della Morte, 23 anni ed era un calciatore dell’Ottava, squadra che milita nella prima categoria sarda. Il delitto è avvenuto intorno all’1, secondo la ricostruzione ...

Calcio sotto shock - calciatore sequestra la ex fidanzata - la uccide e si toglie la vita [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Foto Facebook ...