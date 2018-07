Calcio | il Cesena ripartirà dalla Serie D Trovata una cordata

Calcio - Serie B : stesso destino di Bari e Cesena per l’Avellino. Anche gli irpini esclusi dal prossimo campionato : Non ce l’ha fatta l’Avellino a salvarsi. La squadra irpina dovrà rinunciare al prossimo campionato di Serie B, seguendo lo stesso destino di Bari e Cesena, esclusi definitivamente pochi giorni fa. Attorno ai campani circolava il mistero da qualche giorno. Dopo la decisione della Covisoc, il termine per presentare il ricorso e quindi le garanzie necessarie per iscriversi era lo scorso lunedì. L’Avellino, tra lo scetticismo ...

Terremoto nel Calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : la Covisoc respinge la domanda di iscrizione di Avellino - Bari e Cesena. Ora la palla passa alla FIGC : La Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche, ha rigettato, non ritenendole idonee, le domande di iscrizione alla prossima Serie B di Avellino, Bari e Cesena. La notizia era nell’aria ed è giunta nella serata di oggi. Le tre società hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola per i pagamenti, pena l’esclusione dal prossimo campionato. Nella stessa giornata, ...

Cesena Calcio - Lugaresi crede nel salvataggio. Ma i conti non quadrano ancora / FOTO : Cesena, 12 luglio 2018 - Un cda confronto con avvocati e tecnici quello del tardo pomeriggio di ieri con due certezze in una operazione di tentativo di salvataggio del Cesena che va avanti ma resta ...

Cesena Calcio - avviso di sfratto dal Comune per lo stadio Manuzzi : Il destino del Cesena Calcio è ormai sempre di più appeso a un filo. Nella tarda mattinata di oggi, con una nota inviata tramite posta certificata, il Comune della città romagnola ha informato il club dell’avvio del procedimento per la decadenza del contratto di concessione dello stadio comunale ‘Dino Manuzzì‘ e dell’impianto sportivo di Villa […] L'articolo Cesena Calcio, avviso di sfratto dal Comune per lo stadio ...

Cesena Calcio - Lucchi rompe gli indugi : 'Non si può attendere - partiremo subito per la nuova società' : 'Non intendiamo lasciare nulla di intentato ed anzi, non appena sarà possibile, avvieremo un percorso che ha l'obiettivo di superare velocemente il vuoto sportivo nel quale corriamo il rischio di ...

Calcio - Chievo e Cesena deferite per plusvalenze fittizie : ROMA - La Procura federale della Figc ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi , rispettivamente presidenti del cda di Chievo e Cesena , per plusvalenze fittizie. ...

Calciomercato Cesena - il direttore dell'area tecnica Foschi lascia : Cesena - Dal 30 guigno prossimo Rino Foschi non sarà più il direttore dell'area tecnica del Cesena . E' stato lo stesso Foschi ad annunciarlo tramite una lettera apparsa sul sito ufficiale della ...