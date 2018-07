Cagliari | Giulini | “Maran sta lavorando bene”

Cagliari - Giulini : “avremo stadio da 30 mila posti” : Uno stadio da 30 mila posti per poter ospitare manifestazioni internazionali. Lo ha annunciato il presidente Tommaso Giulini dal ritiro del Cagliari a Pejo. “Ci sarà un investimento ulteriore e un passaggio in Comune per le altezze. A quel punto saremo in grado di appaltare il progetto esecutivo”, spiegato il n.1 uno del club rossoblù. Il progetto di partenza del nuovo impianto che sorgerà sulle ceneri del vecchio ...

Giulini : «Il Cagliari avrà uno stadio da 30mila posti» : Srna per quindici anni è stato capitano della sua nazionale e ha scambiato il gagliardetto con i dieci giocatori più importanti del mondo". Ora due amichevoli in Turchia, poi l'Atletico Madrid a ...

Cagliari - Giulini : "Ancora due acquisti. Barella? Difficile tenerlo" : ... è andata a fare la guerra simulata nella mezza giornata libera concessa da Maran, sarà ospite dell'hotel Kristiania un mentalist, un illusionista che fa show e spettacoli per parecchie aziende. Dal ...

Giulini show sul mercato del Cagliari : il patron fa i nomi per Maran! : Da Barella a Castro, passando per altri obiettivi del club Cagliaritano, il presidente Giulini fa il punto sul calciomercato del Cagliari Il Cagliari sta lavorando sul mercato per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di Rolando Maran, nuovo tecnico del club sardo. Il presidente Giulini, ha parlato oggi delle prossime mosse, durante l’inaugurazione della “Mostra Artigianato” all’interno del museo della Sardegna ...

Cagliari - Giulini bussa alla porta del Napoli per un “doppio innesto” : Cagliari, Tommaso Giulini alle prese con due trattative di calciomercato che stuzzicano il palato dei tifosi e del nuovo tecnico Maran Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, sta lavorando in prima linea sul mercato, per rafforzare la rosa da mettere nelle mani di mister Maran. Il club sardo, sta instaurando un asse di mercato con il Napoli. Dopo l’acquisto di Pavoletti, potrebbero infatti essere due i colpi che Giulini metterà a ...

Maran è arrivato Cagliari : ora l'incontro con Giulini e la firma : Giusto 20' di ritardo prima di mettere piede sulla terra sarda. Rolando Maran è sbarcato stamani alle 7.45 allo scalo 'Mario Mameli', proveniente da Verona. Al suo fianco, il vice Christian Maraner. ...

Accelerata Cagliari : Giulini fiuta il colpo per la mediana : Cagliari pronto a scatenarsi sul mercato, il patron Giulini ha un colpo in canna per il centrocampo del nuovo tecnico Maran Il Cagliari alle prese con il calciomercato che sta entrando pian piano nel vivo. La società sarda sta trattando col Parma la cessione di Cigarini, ma nel frattempo si paventa un nuovo acquisto per la mediana. Secondo le indiscrezioni raccolte da Skysport, i sardi sarebbero in vantaggio sull’Atalanta nella corsa a ...

Calciomercato Cagliari - Giulini prepara un colpo da novanta : Srna in città per decidere se firmare : Il Cagliari pensa al colpo Srna, recordman di presenze con la Croazia: il calciatore è già in città per vedere città e strutture Il Cagliari prepara un colpo ad effetto, il presidente Giulini infatti ha accolto oggi Darijo Srna, terzino dello Shakhtar Donetsk in scadenza il prossimo 30 giugno. LaPresse/REUTERS Il giocatore, recordman tra l’altro di presenza con la Croazia, è già arrivato in città per vedere le strutture del club rossoblu e ...

Cagliari - scelto Maran : ecco come cambia la squadra sarda - ma serve l’impegno di Giulini : Rolando Maran è il nuovo allenatore del Cagliari, scelto dal presidente Giulini dopo l’esonero di Diego Lopez per guidare la squadra sarda Il Cagliari ha deciso di affidare la panchina a Rolando Maran, dopo l’esonero di Diego Lopez ufficializzato nella serata di ieri. L’ex allenatore del Chievo Verona è pronto a ripartire, dopo una serie di ottime annate ed una stagione non granché nell’anno passato, quando fu esonerato ...