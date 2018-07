Buffy l’ammazzavampiri il reboot si farà con una cacciatrice afroamericana

La nuova Buffy l’ammazzavampiri sarà nera : Erano mesi che si rincorrevano le voci, accompagnate da un misto di speranza e terrore, su un possibile ritorno di Buffy. La serie sull’ammazzavampiri, che nel 2017 ha compiuto vent’anni dal debutto, è terminata nel 2003 ma non ha smesso di affascinare migliaia di fan. In queste ore invece è arrivata la notizia che ha lasciato di stucco prima i partecipanti al San Diego Comic-Con, dove è stata annunciata, e poi gli appassionati di ...

Faranno una nuova stagione di “Buffy l’ammazzavampiri” : È iniziata la produzione di una stagione di Buffy l’ammazzavampiri, una delle serie tv per adolescenti più apprezzate degli anni Novanta: la notizia non è ancora ufficiale ma è stata confermata da più fonti fra cui Variety e lo Hollywood The post Faranno una nuova stagione di “Buffy l’ammazzavampiri” appeared first on Il Post.

Buffy l’ammazzavampiri ritorna - è ufficiale : confermato il reboot : Due anni fa Sarah Michelle Gellar ipotizzò un ritorno di Buffy The Vampire Slayer: “Potremmo anche tornare. Non si sa mai … ma detto questo, Buffy, era una metafora degli orrori del liceo. I mostri erano letteralmente la manifestazione degli orrori di quel tempo… Quella era una storia molto particolare. Non so che cosa potremmo raccontare oggi.” Lo scorso marzo anche il presidente della FOX parlò di un ipotetico comeback della famosa serie. “Se ...