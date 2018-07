Brexit | Raab | accordo ci sarà ma se non ci fosse Gb non paga

Brexit - Raab : senza accordo Gb non paga : 19.24 Il nuovo ministro britannico per la Brexit Raab , capo negoziatore di Londra con Bruxelles, è convinto che si possa trovare un accordo con l'Ue sull'uscita del Regno Unito e che possa essere raggiunto "entro ottobre". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc. Sul Sunday Telegraph ha però lanciato un monito alla Ue: se alla fine non si trovasse un'intesa commerciale in linea con gli interessi britannici,il governo si riterrebbe libero di ...

Il parlamentare Conservatore Dominic Raab è stato nominato questa mattina nuovo Segretario di Stato per l'Uscita dall'Unione Europea: è il ruolo del governo britannico a cui comunemente ci si riferisce con l'espressione "ministro per Brexit". La sua nomina è arrivata