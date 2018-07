Boschi contro Casaleggio | “Noi accusati di deriva autoritaria | ora dove sono custodi

Alessandro Di Battista incita Matteo Salvini contro le scorte inutili : “Toglile - Boschi e Vespa se la paghino da soli” : Torna la polemica contro le scorte di polizia assegnate a politici o giornalisti che non sarebbero effettivamente in pericolo di vita. Ad attaccare le " scorte pazze" questa volta è l'ex deputato Alessandro Di Battista , che in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook incita il ministro dell'Interno Matteo Salvini a togliere gli agenti di scorta a personaggi come Maria Elena Boschi o al giornalista Bruno Vespa .Continua a leggere

Anche i giovani dem contro la Boschi : "Non la vogliamo" : Tempi duri per il Partito Democratico e per Maria Elena Boschi, volto femminile di punta di quello che fu il Pd renziano. Oggi, la parlamentare piddina viene rinnegata pure in Toscana, sua regione natia.Già, perché i giovani Democratici di Montemurlo, in provincia di Prato, hanno diramato un comunicato etichettando come "inappropriata" la presenza della Boschi alla festa dell"Unità locale perché simbolo, lei, di una particolare "visione del Pd, ...