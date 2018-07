Borse | titoli del gruppo Fca in calo dopo l' uscita di Marchionne

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) C'era molta attesa per la reazione dei mercatil'improvvisadi scena di Sergiodalla guida di Fca. L'apertura è in rosso per l'intera galassia Fca: nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Mentre il nuovo ad, Mike Manley, è impegnato con il Gec (Group executive council del), Fca recupera terreno: perde il 2,13% a 16,066 euro, Ferrari cede il 3,3% a 115,85 euro, Cnh Industrial cala del 2,52% a 8,6 euro ed Exor segna una flessione del 2,51% a 55,18 euro.Ricoverato a Zurigo,non potrà tornare a lavoro e ilun cda riunito d'urgenza, domenica ha definito la successione ai vertici della società. Alla guida di Fca è stato scelto Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. In Ferrari John Elkann da vice presidente è passato a presidente e come ad è stato nominato Louis ...