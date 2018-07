Borse in calo | giù i titoli della galassia Fca

Trump gela le Borse - Milano chiude in calo : (Alliance News) - Piazza Affari termina in calo l'ultima seduta della settimana, con gli investitori che hanno dato molto peso alle ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Federal Reserve e...

Borse deboli avvio in calo a Wall Street : Mercati. Wall Street parte negativa, dopo il Beige Book della Fed, che conferma il buon andamento dell'economia Usa ma mostra anche le incertezze legate alla guerra commerciale. In aumento anche le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. Il DJ cede lo 0,25%, il Nasdaq lo 0,07%. In Europa ...

Le Borse europee chiudono in netto calo - Francoforte -1 - 53% : Milano, 11 lug., askanews, - Chiusure in netto calo per le principali Borse europee, con anche Wall Street intonata al ribasso, preoccupate dalla prospettiva di un nuovo acuirsi della guerra dei dazi ...

Borse - Milano in calo : la guerra delle tariffe torna a fare paura : (Alliance News) - Milano chiude su una nota negativa nella seduta infrasettimanale, con la prospettiva di nuovi dazi statunitensi ai danni della Cina che si abbatte su tutte le Borse d'...

Borse - Milano il lieve calo mentre Wall Street rimane chiusa : (Alliance News) - Piazza Affari termina gli scambi della giornata di mercoledì in lieve calo, non riuscendo ad invertire il trend di seduta mentre gli investitori rimangono cauti, con i mercati...

Borse ed Euro in calo : Inizio di settimana negativo per le Borse Europee, che hanno scontato le tensioni in Asia per la guerra commerciale e le incertezze per la situazione politica tedesca. In questo contesto Milano ha perso lo 0,92%. La peggiore è stata Londra con "1,17%. Francoforte ha chiuso a "0,55% mentre Parigi ha perso lo 0,88%. Debole anche Wall Street nel ...

Borse Europa - in calo su tensioni commercio - politica : L'azionario europeo è debole a metà seduta su tensioni legate al commercio mondiale e alla situazione politica tedesca.

Borse riducono calo - spread in lieve rialzo : Le Borse europee migliorano ma restano in calo con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini si mantengono in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza politica ...

Borse in calo - Milano peggiore d’Europa I timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

Borse in calo - sale lo spread : pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

Spread in rialzo oltre quota 240. Piazza Affari in calo (con le altre Borse europee) : Borsa in netto calo in apertura e Spread in deciso rialzo. I mercati italiani iniziano la settimana con un sensibile affanno, ma le cause potrebbero essere fuori dai confini a partire dai timori per il futuro governo tedesco in bilico per le questioni dell’immigrazione e l’avvicinarsi dell’introduzione dei dazi su acciaio e alluminio imposti dagli Stati Uniti. Tanto è vero che il ribasso non riguarda solo Milano (apertura con segno meno e ...

Borse Europa in calo su paure dazi - Francorte -1 - 39% : Milano, 28 giu. , askanews, Chiusure in calo per le principali Borse europee, colpite dalle paure legate alla guerra dei dazi che hanno penalizzato in particolar modo i titoli dei comparti auto e suoi ...

Piazza Affari in calo insieme alle altre Borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...

Piazza Affari in calo insieme alle altre Borse europee : All'ordine del giorno figurano temi scottanti quali migrazione, sicurezza, difesa, Brexit e, ovviamente, economia e finanza. Intanto, la BCE rimane più che mai decisa a proseguire con gli stimoli per ...