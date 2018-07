Borse | Fca in forte calo dopo l' uscita di Marchionne

Borse in calo - giù i titoli della galassia Fca : MILANO - Ore 9.05. Fca sotto i riflettori a Piazza Affari in avvio di settimana dopo il cambio al vertice reso necessario dal peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Il titolo ...

Borse in recupero grazie alle auto. Borsa Milano in scia con FCA : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle altre Borse Europee, che sono state sostenute dal comparto auto e dai titoli finanziari . Nel pomeriggio si è andata affermando la ...

Borse - Milano giù : warning di Daimler pesa su FCA : (Alliance News) - Piazza Affari termina la penultima seduta della settimana in calo, guadagnando la maglia nera in Europa, in una giornata poco interessante per quanto riguarda le notizie...