Borsa | Ws verso chiusura poco mossa | Dow -0 | 02%

Borsa - il gruppo Fca verso il tonfo Che cosa accade dopo Marchionne : E’ il 14 Luglio del 1935 quando Edoardo Agnelli, con il Savoia Marchetti S80 pilotato dall’asso dell’aviazione Arturo Ferrarin, decolla dalla pista d’acqua di Forte dei Marmi in direzione Genova. Sembra uno dei tanti viaggi di routine, ma all’ammarraggio ecco Segui su affaritaliani.it

Milan - Li Yonghong non ha ancora rim Borsa to i 32 milioni : club verso a Elliott : Resta da vedere quando il fondo di Paul Singer avvierà l'iter davanti al tribunale del Lussemburgo, dove ha sede Rossoneri Sport Investment Lux , società veicolo con cui il cinese ha rilevato il ...

Li non ha ancora rimBorsato - il club verso Elliott : Il futuro del Milan resta un rebus. Al momento, con le banche asiatiche e italiane ormai chiuse, non risulta che il proprietario rossonero Li Yonghong abbia rimborsato a Elliott i 32 milioni dell'...