Borsa Tokyo apre in calo | -0 | 91%

Borsa. Tokyo cede lo 0 - 91% in apertura : 03.40 La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che anticipano nuove tensioni sul commercio globale, mentre pesano sul dollaro le considerazioni del presidente Usa Trump sull'operato della Federal Riserve. L'indice Nikkei cede lo 0,91% a quota 22.491,38 con una perdita di 206 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si apprezza sul biglietto verde a un valore di 111,40, così come sull'euro, ...

Tokyo - chiusura in calo per la Borsa : indice Nikkei a -0 - 29% : ... con gli investitori che monitorano il repentino calo della divisa cinese, lo yuan, mettendolo in relazione alle prospettive di crescita della seconda economia mondiale. L'indice Nikkei cede lo 0,29% ...

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 29% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,29% – Borsa di Tokyo in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 22.697,88 punti, con una perdita di 66,80 punti, pari allo 0,29 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.734,56 punti, salendo in mattinata fino a 22.869,98 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel pomeriggio fino a ...

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 15% - : ANSA, - Tokyo, 20 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in lieve ribasso, seguendo l'andamento degli indici a Wall Street e a causa del ritracciamento del ...

Borsa - Tokyo apre poco variata - -0 - 15% - : ANSA, - Tokyo, 20 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi nell'ultima seduta della settimana in lieve ribasso, seguendo l'andamento degli indici a Wall Street e a causa del ritracciamento del ...

Borsa di Tokyo in leggero calo - Nikkei perde 0 - 13% : Borsa di Tokyo in leggero calo, Nikkei perde 0,13% – Borsa di Tokyo in leggero calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 22.764,68 punti, con una perdita di 29,51 punti, pari allo 0,13 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.871,62 punti, salendo in mattinata fino a 22.926,47 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Tokyo, 19 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon andamento della stagione delle trimestrali aziendali, in ultimo coi ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Tokyo, 19 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon andamento della stagione delle trimestrali aziendali, in ultimo coi ...

Tokyo - Borsa in rialzo : Nikkei +0 - 37% : 3.19 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, in scia alla chiusura positiva di Wall Street e al buon adamento della stagione delle Trimestrali aziendali, in ultimo coi risultati della banca d'affari Morgan Stanley. L'indice Nikkei avanza dello 0,37% a quota 22.878,11. Sul mercato valutario lo yen si assesta ai minimi in sei mesi sul dollaro a un valore di 112,70 e a 131,30 sull'euro

Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia : Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA sminuendo l'impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse. L'...

Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia : Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA sminuendo l'impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse. L'...

Borsa di Tokyo anche oggi in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 43% : Borsa di Tokyo anche oggi in rialzo, Nikkei guadagna 0,43% – Borsa di Tokyo anche oggi in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.794,19 punti, con un guadagno di 96,83 punti, pari allo 0,43 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.917,52 punti, salendo in mattinata fino a 22.949,32 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo alla ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 95% - : ANSA, - Tokyo, 18 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna dell'ottimismo, dopo il record fatto segnare dal listino tecnologico del Nasdaq negli Usa, mentre prosegue la manovra di ...

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 95% - : ANSA, - Tokyo, 18 LUG - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi all'insegna dell'ottimismo, dopo il record fatto segnare dal listino tecnologico del Nasdaq negli Usa, mentre prosegue la manovra di ...