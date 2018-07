Borsa pesante nel primo giorno dell' era post Marchionne

Fca : pesante in Borsa dopo fine era Marchionne. Male anche Ferrari : Avvio pesante per Fca, -4,3% a 15,71 euro euro, in Piazza Affari nella prima seduta dopo l'avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all'ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo. ...

Fca e il nuovo ad Manley alla prova dei mercati : avvio pesante in Borsa : avvio pesante per Fca (-4,3% a 15,71 euro) a Piazza Affari nella prima seduta dopo l’avvicendamento tra Sergio Marchionne, ricoverato all’ospedale di Zurigo, e Mike Malley alla guida del Gruppo. Non va meglio Ferrari (-5% teorico), alla cui presidenza siede Louis Carey Camilleri e Cnh (-2,54% a 8,59 euro), guidata ora da Suzanne Heywood. Debole anc...

Borsa MILANO positiva - bene Ferragamo e auto - Tim pesante - banche giù : ** MONDO TV saluta con un deciso rialzo, +7,77%, la rinuncia a un parco divertimenti in Cina. ** Su Aim in volo WM CAPITAL, +12,93%,, nel giorno in cui ha annunciato il via alla commercializzazione ...

Borsa Milano pesante dopo Salvini - spread a quota 232 : Milano , -1,2%, guida i cali delle borse d'Europa. Non sarebbero piaciute - secondo gli operatori - le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha minacciato di tagliare il contributo dell'...

Borsa : Shanghai pesante - apre a -1 - 26% : ANSA, - PECHINO, 30 MAG - Avvio pesante per le Borse cinesi con le turbolenze sui mercati causate dall'instabilità politica in Italia, che ha pesato sui listini europei e di Wall Street: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'1,26%, a 3.081,14 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'1,39%, a ...

Borsa Milano pesante -3 - 02% - spread Btp-Bund a 304 punti base : Roma, 29 mag. , askanews, Piovono di nuovo vendite sui titoli di stato italiani e sull'azionario a Piazza Affari, mentre sui mecati persiste l'allarmismo e una marcata volatilità riguardo al quadro ...

