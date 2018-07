Borsa | Fca chiude a -1 | 5% dopo dimissioni di Altavilla | affonda Ferrari -4 | 8% Male anche

Esce Altavilla - Fca giù in Borsa : Prima le indiscrezioni. Quindi la conferma. Alla fine di agosto il responsabile dell'area Emea di Fca, Alfredo Altavilla lascerà il gruppo automobilistico "per perseguire altri interessi professionali"...

Gruppo FCA - In Borsa pesa l'effetto Marchionne : La sostituzione di Sergio Marchionne al timone del Gruppo FCA con Mike Manley fa sentire i suoi effetti sull'andamento delle azioni quotate a Piazza Affari. Il titolo è stato preda della volatilità per tutta la seduta. Dopo un'apertura in calo del 3,45%, ha accelerato al ribasso, quindi ha iniziato a recuperare terreno arrivando segnare solo un -1,2%, ma poi nel pomeriggio è tornato a perdere in seguito alle dimissioni del ...

Borsa : Fca chiude a -1 - 5%. Ferrari -4 - 8% : 17.50 I titoli Fca chiudono a Piazza Affari contenendo il calo a 1,5% pari a 16,17 euro. Debole tutta la galassia del Lingotto con Cnh -1,7% a 8,67 euro; Exor -3,25% a 54,76 euro e Ferrari a -4,88%, maglia nero del listino. Pesanti le perdite nel primo giorno della nuova era del dopo Marchionne.

Borsa effetto Marchionne sui titoli/ Ultime notizie Piazza Affari. Giù Fca - Ferrari - Exor e Cnh Industrial : Piazza Affari, i titoli della Galassia Agnelli - Fca, Ferrari, Exor e Cnh Industrial - nel dopo Marchionne. Attesa per l'apertura di Wall Street, vero test(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:01:00 GMT)

