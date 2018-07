BORSA EFFETTO MARCHIONNE SUI TITOLI Ultime notizie Piazza Affari | perdono Fca | Ferrari

Fca - “effetto Marchionne” : il titolo crolla in BORSA all’apertura di Piazza Affari : Sergio Marchionne non è più ai vertici di Fca a causa delle sue condizioni di salute definite irreversibili, anche il titolo in borsa paga l’avvicendamento con Manley La galassia Agnelli apre in forte calo all’indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute “irreversibili” dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il ...

Bazooka Trump sui dazi - effetto Ronaldo al test di BORSA : LA JUVE VALE GIÀ 212 MILIONI DI PIÙ Si confermerà la legge dei mercati per cui, si sa, la regola è "sell on news", oppure proseguirà oggi in Piazza Affari l'effetto Ronaldo? La cronaca di Piazza ...

Colaninno - Farinetti - Menarini... I ricconi di BORSA che tremano Effetto dazi sui Paperoni italiani : I dazi di Trump contro la Cina e l'Europa preoccupano i mercati che temono un'escalation con ricadute pesanti per il commercio mondiale e la crescita. Tra le grandi famiglie italiane, alcune sembrano al riparo avendo per tempo investito in impianti produttivi negli States, come gli eredi Agnelli, i Bombassei o i Buzzi, mentre altre potrebbero finire vedere le vendite dei loro prodotti finire nella tagliola. E' il caso di Roberto ...

La Juventus inarrestabile in BORSA : è l'effetto Ronaldo : Un altro allungo per la Juventus Football Club in Borsa, grazie alla possibilità sempre più concreta di arrivo del campione mondiale Cristiano Ronaldo . I vertici del club si sarebbero riuniti oggi a ...

Continua l’effetto CR7 in BORSA : Juventus +6 - 51% - Exor +2 - 34% : Prosegue l’effetto CR7 in borsa: le voci sull'acquisto del portoghese Continuano a far crescere il valore del titolo Juve. L'articolo Continua l’effetto CR7 in borsa: Juventus +6,51%, Exor +2,34% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Signora - è già effetto CR7 tra BORSA - Pipita e sponsor : ... perché la dirigenza bianconera per ora si sta limitando a valutare un'opportunità che gli si è presentata: portare a Torino il calciatore più forte del mondo per una cifra tutto sommato contenuta, ...

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve vola in BORSA : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

La BORSA corre : è l'effetto Tria : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra riuscito, almeno per il momento, a placare le ansie dei mercati con un' intervista rilasciata al Corriere della Sera sulla solidità economica italiana e ...

BORSA - Milano argina l'effetto cedola. Spread sopra 170 : Gli effetti della politica italiana si fanno sentire sull'euro e sull'andamento dei titoli di Stato. C'è ancora pressione sul Btp decennale . Il rendimento si è spinto al 2,30%, da 2,22% di venerdì. ...

Effetto bozza M5S-Lega - la BORSA sprofonda. I mercati ‘non approvano’ : M5S e Lega lo hanno assicurato. Il contratto di governo pubblicato dall’Huffington Post “è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico”. Eppure è bastato agitare lo spettro dell’uscita dall’euro e la richiesta alla Bce di ridurre il debito italiano per far balzare lo spread Btp-Bund a 150 punti. E il Ftse Mib affonda. A metà giornata si ...