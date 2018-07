Boom Milan | prima offerta ad Higuain | tutti i dettagli

Made in Italy : gelaterie artigianali - è Boom a Milano con +9% nel 2017 : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – A Milano e nel milanese non ci sono mai state così tante gelaterie artigianali. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, sono cresciute del 9 per cento, soprattutto in città, dove oggi si contano 129 imprese artigiane. Cifra destinata a salire nel corso del 2018. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi Unione Artigiani. “E’ un trend che stiamo osservando negli ultimi due, tre ...

Made in Italy : gelaterie artigianali - è Boom a Milano con +9% nel 2017 : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – A Milano e nel milanese non ci sono mai state così tante gelaterie artigianali. Nel 2017, rispetto all’anno precedente, sono cresciute del 9 per cento, soprattutto in città, dove oggi si contano 129 imprese artigiane. Cifra destinata a salire nel corso del 2018. I dati sono stati elaborati dall’Ufficio Studi Unione Artigiani. “E’ un trend che stiamo osservando negli ultimi due, ...

Cristiano Ronaldo - Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia : è subito Boom di vendite delle magliette. E a Milano un tifoso dell’Inter chiede “è arrivata la maglia di Orsato?” : Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia dopo l’ufficialità dell’acquisto di Cristiano Ronaldo: le presse sono in azione per stampare le nuove maglie di Cr7 che stanno già andando a ruba. Nello Store di via Garibaldi, nel pieno centro di Torino, già da ieri decine di tifosi acquistano la maglia bianconera con il numero “7” e la scritta “Ronaldo” sulle spalle. Anche stamattina il negozio ...

Clima - Milano sempre più calda : Boom di notti tropicali : Dall’inizio del millennio l’estate a Milano si è allungata di quasi un mese. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia sui dati Istat relativi alle temperature nelle principali città italiane tra il 2002 e il 2016. In questo periodo – spiega la Coldiretti regionale – nel capoluogo lombardo i giorni estivi, cioè quelli con massime oltre i 25 gradi, sono stati in media 112 l’anno, 19 in più ...

Calciomercato Milan - Boom Boom : il sogno per l’attacco è Higuain : Calciomercato Milan – Calciomercato sempre più caldo, soprattutto per quanto riguarda il valzer di attaccanti, un club che ha sicuramente bisogno di un rinforzo di spessore nel reparto offensivo è il Milan di Gennaro Gattuso. La bomba, lanciata stamane dal Corriere dello Sport, parla di un possibile affare “alla Bonucci”, che stavolta coinvolgerebbe Higuain. Mirabelli sta seguendo con molta attenzione il Pipita, cercando di capire quali ...

Boom Milan : nuovo affare “alla Bonucci” - obiettivo Gonzalo Higuain! : Milan pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi del Milan stanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. ...

RPT-BORSA MILANO rimbalza con Boom banche - volano oltre 6% big... : Trascinata dai bancari PiazzaAffari mette a segno un vistoso rally nella prima seduta dellasettimana favorito dalle rassicuranti dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano. In un'intervista di ieri Giovanni Tria ha infatti affermatoche il nuovo governo non ha intenzione di lasciare l'eurozona,sottolineando inoltre l'impegno a tenere ...

BORSA MILANO rimbalza con Boom banche - volano oltre 6% big Intesa - ... : Trascinata dai bancari PiazzaAffari mette a segno un vistoso rally nella prima seduta dellasettimana favorito dalle rassicuranti dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano. In un'intervista di ieri Giovanni Tria ha infatti affermatoche il nuovo governo non ha intenzione di lasciare l'eurozona,sottolineando inoltre l'impegno a tenere ...