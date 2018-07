Boom delle transazioni digitali L' impronta è l' ultima frontiera | pagamenti a portata di

Cristiano Ronaldo - Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia : è subito Boom di vendite delle magliette. E a Milano un tifoso dell’Inter chiede “è arrivata la maglia di Orsato?” : Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia dopo l’ufficialità dell’acquisto di Cristiano Ronaldo: le presse sono in azione per stampare le nuove maglie di Cr7 che stanno già andando a ruba. Nello Store di via Garibaldi, nel pieno centro di Torino, già da ieri decine di tifosi acquistano la maglia bianconera con il numero “7” e la scritta “Ronaldo” sulle spalle. Anche stamattina il negozio ...

Boomdabash & Loredana Bertè/ Video - l singolo 'Non ti dico no' al top delle classifiche (Wind Summer Festival) : Boomdabash & Loredana Bertè tornano sul palco del Wind Summer Festiva con il loro singolo 'Non ti dico no' ancora ai vertici delle classifiche italiane.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:29:00 GMT)

'Ecco l'Italia che vince'. Fa discutere la foto delle azzurre della 4x400 d'oro. Sui social è Boom : La foto della staffetta italiana femminile diventa virale. Quattro ragazze italiane di colore, con la maglia azzurra e il tricolore sulle spalle, sorridenti ed esultanti. L'immagine di Benedicta ...

Alimentazione - è Boom delle diete di coppia : pro e contro : boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate 2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277...

Alimentazione : Boom delle diete di coppia - per gli esperti se falliscono è colpa degli uomini : boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate 2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 siamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle persone verso la cura dell’Alimentazione, sulla prevenzione delle patologie e sul mantenere il ...

Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

La Rottamazione delle cartelle sfiora quota un milione di richieste. Boom del web : MILANO - La Rottamazione delle cartelle fa il pieno. Le domande di adesione alla seconda edizione della definizione agevolata, introdotta con il decreto fiscale dello scorso ottobre e scaduta lo ...

Giornata Mondiale delle Api - Coldiretti : Boom del miele nel carrello della spesa degli italiani : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sul valore degli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della Giornata Mondiale delle Api del 20 maggio, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo ...