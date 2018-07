Bombardamento di messaggi e sesso a prima vista | come funzionano i rapporti sentimentali

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Un ragazzo di 32 anni celibe e non fidanzato mi racconta una storia iniziata in discoteca. Ha conosciuto una ragazza , più o meno a lui coetanea, con cui si è intrattenuto a chiacchierare per circa un’ora per poi lasciarsi scambiandosi i numeri di telefono e dandosi un bacio appassionato. Tornato a casa ha aperto il cellulare, tenuto silenzioso, per vedere se ci fossero comunicazioni da parte dei genitori in vacanza. Ha visto che c’era uno WhatsApp da parte della ragazza ma non l’ha letto e ha pensato “le telefono domattina”. Alla mattina della domenica verso le undici quando si è alzato ha trovato la bellezza di 67 (sessantasette)inviati nell’arco della notte da questa ragazza. I primi erano passionali con la richiesta che lui si recasse a casa della giovane donna, poi il tono diveniva di richiesta pressante di risposta, visto che lei aveva notato tramite le spunte ...