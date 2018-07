Bobo Summer Cup – Bagno di folla a Marina di Ragusa per l’evento presented by DAZN

sportfair

(Di lunedì 23 luglio 2018) Oltre 3 mila spettatori in visibilio per Vieri & co. Nella finale di domenica i Savoca Beach, vincitori del torneo amatoriale, hanno avuto la meglio anche sulla coppia Vieri-Crespo. Tanta solidarietà alla cena di beneficenza a favore della Heal Onlus e dei bambini affetti da tumori cerebrali Inizio in grande stile per la seconda edizione dellaCupby. Alla tappa didiun vero e propriodiha accoltoVieri e tutti i suoi ospiti alla Beach Arena Lungomare Mediterraneo. Il torneo di footvolley, organizzato dallo stesso Vieri e da Stars On Field, è statoclou del weekend, facendo registrare oltre 3 mila spettatori in tre giorni. Si sono sfidate 32 squadre inserite in un tabellone a eliminazione diretta. La vittoria del Torneo Amatoriale è andata ai ragazzi di Savoca Beach, che hanno avuto la meglio in finale sui ...