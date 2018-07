Blue Panorama premiata miglior compagnia italiana leisure

Blue Panorama : premiata come migliore compagnia leisure : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Blue Panorama Airlines è stata premiata come miglior compagnia leisure italiana del 2018 al World Airlines Awards, tenutosi a Londra il 17 luglio scorso, da Skytrax, società di ricerca britannica nel campo dell’aviazione civile che ogni anno si occupa di redigere speciali classifiche, dedicate alle compagnie aeree e agli aeroporti, con lo scopo di aiutare i passseggeri a scegliere la soluzione migliore per ...

Roma - il volo per Lampedusa di Blue Panorama non parte per due volte : in 180 bloccati in aeroporto da 24 ore : Si è trasformata in incubo la vacanza a Lampedusa per i 180 passeggeri del volo Blue Panorama BV 2780 in partenza dalle 14 da Fiumicino. Per due volte sono stati fatti salire sull'aereo, dall'iniziale ...

Blue Panorama : rinnova flotta con un B737 e un B767 : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Blue Panorama Airlines rinnova ed amplia la propria flotta introducendo il quinto boeing 737-800 Next Generation dedicato alle rotte di corto-medio raggio e un Boeing 767-300 Extended Range per i collegamenti di lungo raggio. Blue Panorama grazie al sostegno del nuovo azionista, il Gruppo Uvet, continua dunque ad investire nella crescita e nello sviluppo della compagnia aerea, accelerando il rinnovamento del ...

Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia linea Torino-Roma : Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l'avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre . La decisione concretizza la scelta strategica ed ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Blue Panorama e Alitalia sono le più puntuali d’Europa: le due compagnie aeree di bandiera italiane guidano la classifica delle compagnie aeree in orario, rispettivamente con un tasso di puntualità dell’89% e del 87%. A contendere il secondo gradino del podio ad Alitalia, a pari merito, è Volotea, compagnia aerea low cost, seguita da TUIfly (86%), al terzo posto. Ai piedi del podio Air Italy (ex ...

Trasporto aereo : Alitalia e Blue Panorama le più puntuali d’Europa in 1° trim (2) : (AdnKronos) – Kevin Lamers, manager delle comunicazioni e del marketing di Volo-in-Ritardo.it, ha commentato: “La compagnia aerea per la quale riceviamo ogni giorno il maggior numero di reclami da parte dei passeggeri italiani è la low cost Ryanair, che però sorprendentemente non si è classificata tra i peggiori vettori aerei in materia di ritardi. Questo può essere dovuto al fatto che solamente il 15% dei viaggiatori di tutto il ...

Blue Panorama : sindacati - sciopero 24 ore 8 giugno - rispettare accordi : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Scioperi in arrivo a Blue Panorama. I sindacati di categoria e le associazioni professionali del trasporto aereo hanno proclamato, infatti, un’astensione dal lavoro di 24 ore di piloti e assistenti di volo per l’8 giugno prossimo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac e Anpav si dicono “costrette” a dichiarare questa azione di protesta per chiedere il rispetto degli accordi ...