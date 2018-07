Biglietti F1 Monza | come acquistare i tickets per il GP d’Italia dal 31 agosto al 2

oasport

(Di lunedì 23 luglio 2018) Nel weekend del 31– 2 settembre si disputerà il GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Il grande Circus della Formula Uno sbarca aper un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per gli amanti delle quattro ruote: sullo storico tracciato brianzolo, dove si è consumata la storia della classe regina, andrà in scena una prova fondamentale per le sorti del campionato con la lotta per il titolo iridato che entrerà sempre più nel vivo. Sul circuito più veloce dell’intero calendario, i piloti si daranno battaglia per la conquista di una prestigiosa vittoria che potrebbe indirizzare la corsa verso il Mondiale. La Ferrari correrà in casa e proverà a regalare una grande gioia al pubblico che riempirà le tribune del circuito diper il GP di Italia 2018. Il popolo rosso accorrerà in massa per sostenere Sebastian Vettel, in piena lotta con Lewis ...