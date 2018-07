Beyoncé e Jay-Z da Amalfi a Ponza con Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir che iniziano a

Beyoncé e Jay-Z sono tornati in Italia - questa volta per le vacanze : Avvistati sulla Costiera Amalfitana The post Beyoncé e Jay-Z sono tornati in Italia, questa volta per le vacanze appeared first on News Mtv Italia.

Beyoncé e Jay-Z : il prossimo video al Colosseo? : Beyoncé non vorrebbe arrendersi. Stando a quanto sostiene il quotidiano Il Messaggero, Queen B sarebbe pronta a tutto pur di girare il suo nuovo video al Colosseo, il monumento italiano più famoso del mondo. Dopo una prima richiesta, negata per l’utilizzo dell’anfiteatro da parte della troupe di Alberto Angela per una nuova puntata de Le Meraviglie, la popstar starebbe riaprendo le ...

Nuovi concerti di Beyoncé nel 2019 e un album di inediti dopo l’On The Run Tour II con Jay-Z? : L'ipotesi di Nuovi concerti di Beyoncé nel 2019 comincia a prendere corpo: mentre è ancora impegnata nell'On The Run Tour II col marito Jay-Z, la diva di Houston starebbe progettando un nuovo calendario di concerti per il prossimo anno. A darne notizia è un quotidiano cileno, che sulla base di precedenti rumors relativi ad un potenziale approdo di Beyoncé in Brasile per un concerto nel 2019, riporta maggiori dettagli sui presunti progetti ...

Nomination agli MTV Video Music Awards 2018 - dai favoriti Beyoncé e Jay-Z alla snobbata Taylor Swift : Le Nomination agli MTV Video Music Awards 2018, annunciate in modo inusuale attraverso la piattaforma Video IGTV (la nuova televisione di Instagram), sono arrivate a poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione del prossimo 20 agosto. Si tratta del premio di MTV che tradizionalmente chiude la stagione estiva assegnando i riconoscimenti per i migliori Video Musicali e gli artisti che più si sono distinti per il loro impegno nella ...

Beyoncé e Jay-Z a Roma salutano l’Italia con l’OTR II - ritratto di coppia (e potere) : scaletta e video dal concerto dell’8 luglio all’Olimpico : Con il secondo ed ultimo concerto italiano dell'On The Run Tour II, Beyoncé e Jay-Z a Roma hanno salutato l'Italia dopo la loro prima incursione congiunta nel Belpaese. Domenica 8 luglio, dopo il concerto di San Siro di due giorni prima, oltre 40mila persone provenienti da mezza Italia ma anche tanti turisti di diverse nazionalità hanno assistito al secondo show dei coniugi Carter in Italia, che non avevano inserito date nel nostro Paese ...