Berlusconi | «Una che va con un negro mi fa schifo» Nel video parla di Raffaella Fico e

[Il ritratto] Gli amici e i nemici di Marchionne : lo scontro con la Camusso - la luna di miele con Renzi e la proposta di Berlusconi : vero che Sergio Marchionne ha fatto del maglione un simbolo della sua figura di manager fuori dagli schemi, che la sua mise avrebbe certo fatto inorridire l'Avvocato, sempre inappuntabile e capace di ...

Silvio Berlusconi : "Quella di Marchionne è una bella storia italiana - è il numero 1" : Intuizione, coraggio, lungimiranza, competenza e risultati. È quanto riconosce Silvio Berlusconi a Sergio Marchionne in un messaggio di vicinanza per le gravissime condizioni di salute del manager."Sono molto colpito dalle notizie sulle gravi condizioni di salute di Sergio Marchionne e del conseguente abbandono delle cariche da lui ricoperte nel gruppo Fca. Marchionne è certamente il numero uno dei manager italiani - afferma il ...

“Una che va con un negro mi fa schifo”. In un video la frase choc di Berlusconi su Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del video ripreso di nascosto a villa San Martino (depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter) che ritrae Silvio Berlusconi mentre dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Un breve passaggio in cui Berlusconi viene inchiodato mentre pronuncia una frase razzista riferita a Mario Balotelli. La frase era già emersa dagli atti dell’inchiesta ma il video non era ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Berlusconi vs Di Maio : “taglio assegni d’oro è una follia” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 luglio. Luigi Di Maio non parla di Quota 41 e Quota 100, ma delle PENSIONI d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Salvini - Luigi Bisignani : 'Matteo pronto a offrire a Berlusconi Una carica istituzionale' : Il vero obiettivo di Matteo Salvini ? Tornare al voto presto , magari addirittura prima delle elezioni europee che si svolgeranno il prossimo marzo . Ne è sicuro Luigi Bisignani , che lo scrive chiaro ...

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

La Boschi sceglie il resort di Berlusconi. Il vero volto di una Sinistra che non c’è più : Forse a qualcuno sarà sfuggita la notizia che Maria Elena Boschi, leader del Partito democratico, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel prestigioso Hotel Palace di Merano, 270 euro a notte per la singola più economica. Nulla di male. La giovane onorevole ha pur diritto a riposarsi tra massaggi rilassanti, passeggiate nella “lussureggiante cornice del giardino botanico” e diete con “menù che privilegiano alimenti antiossidanti e ...

Berlusconi : "Legittima difesa è un diritto non una concessione" | "Salvini adotti la nostra proposta" : A Il Giornale il presidente di Forza Italia presenta la nuova proposta di legge: "La Lega la sostenga contro i veti di M5s"