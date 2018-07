Belen dice la sua sulle polemiche sulla sua cellulite

Belen Rodriguez a Balalaika : Ilary Blasi dice la sua : Balalika: Ilary Blasi fa una rivelazione su Belen Rodriguez Inutile negarlo, l’esperienza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez a Balalaika non è certo stata delle migliori. Difatti le prime puntate non sono andate benissimo in termini di ascolti, inoltre le due popolare conduttrici sono sembrate essere un po’ due pesci fuor d’acqua alla conduzione di un programma calcistico. Ed è stata proprio la stessa Ilary Blasi a confermarlo in ...

Andrea Iannone rifatto? Cosa dice il chirurgo plastico sul fidanzato di Belen : Andrea Iannone si è rifatto? Secondo il chirurgo plastico Antonio Spagnolo, intervistato da Chi, il pilota fidanzato di Belen Rodriguez si sarebbe sottoposto a qualche ritocchino, per la precisione labbra e zigomi...

STEFANO DE MARTINO / Riavvicinamento a Belen Rodriguez? La showgirl si dice confusa... : STEFANO De MARTINO, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Ma quale ritorno di fiamma?! Stefano De Martino dice no a Belen : “ecco perchè non possiamo più stare insieme” : Il ballerino Stefano De Martino esclude tassativamente il ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez, le sue motivazioni a riguardo Stefano De Martino, dopo l’esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, è tornato in Italia. Il trasloco da Roma a Milano, è servito al napoletano per stare più vicino al figlio Santiago, ma non a Belen Rodriguez, con cui il ballerino esclude un possibile ritorno di fiamma. Stefano ha ...

Belen e Iannone in crisi : Corona dice la sua e cita anche De Martino : Belen Rodriguez in crisi con Andrea Iannone: parla Fabrizio Corona Fabrizio Corona torna a parlare di Belen Rodriguez a Mattino 5. In particolare, a chiedere qualche news all’ex re dei paparazzi ci pensa Federica Panicucci. In realtà, il 44enne non vorrebbe rilasciare delle dichiarazioni che potrebbero essere fraintese dalla sua attuale fidanzata Silvia Provvedi. Ma […] L'articolo Belen e Iannone in crisi: Corona dice la sua e cita ...

Alessia Marcuzzi dice no al programma sui Mondiali di calcio. Al suo posto Belen? : Sarà davvero la bella modella argentina ad accompagnare i tifosi verso la coppa del mondo? -- E' stato cancellato il programma tv, è tutto saltato per colpa di...: ecco cosa sta succedendo