Baseball – Il bimbo non riesce a prendere la pallina lanciata dal suo idolo | il tifoso

sportfair

: RT @Gazzetta_it: VIDEO Il tifoso più spietato: 'deruba' il bimbo ed esulta - AlessioRossi78 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Il tifoso più spietato: 'deruba' il bimbo ed esulta - lorenziuss : RT @Gazzetta_it: VIDEO Il tifoso più spietato: 'deruba' il bimbo ed esulta -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Le immagini di Cubs-Cardinals difanno il giro del mondo, ma non per un’azione di gioco: sfortunato protagonista un bambino che si vede sottrarre da unlagli dal suoAlcune immagini della partita diche i Chicago Cubs hanno giocato contro i Cardinals hanno fatto in poco tempo il giro del web. Niente azioni di gioco, ma un gesto, davvero brutto, diventato virale grazie allo sdegno di diverse persone che lo hanno condiviso tramite i social. Un giocatore dei Cubs ha lanciato lacome regalo verso un piccolo fan, ilnon è riuscito a prenderla al volo e la sfera è caduta fra gli spalti. Un, posto dietro di lui, si è lanciato subito per prenderla, anticipando il piccolo e regalando laalla sua vicina di posto. Il tutto con aria soddisfatta, mentre il volto del piccolo esprimeva tutta la sua tristezza! ...