: BARI: SEQUESTRATO UN POTENTE FUCILE MITRAGLIATORE CON RELATIVE MUNIZIONI, UN ARRESTO - Canale189 : BARI: SEQUESTRATO UN POTENTE FUCILE MITRAGLIATORE CON RELATIVE MUNIZIONI, UN ARRESTO - Ilikepuglia : Contrabbando di sigarette, maxi carico da 11 tonnellate sequestrato al porto di Bari -

(Di lunedì 23 luglio 2018) L'arma, in dotazione agli eserciti di diversi Paesi, è nota in tutto il mondo per la sua affidabilità, precisione, potenza ed intensità di fuoco, tanto da essere utilizzata da numerose Forze Speciali ...