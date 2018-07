Banca Popolare di Sondrio perfeziona closing acquisizione PrestiNuova

Banca Intesa : mille richieste di messa in mora da ex azionisti Popolare e Veneto Banca : Gli avvocati Andrea Filippini, Ternullo Francesco, Franco Rainaldi e altri, avendone ricevuto mandato da circa mille risparmiatori dell 'Associazione Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza e in ...

Global Award 2018 per la Banca Popolare Pugliese da parte di Milano Finanza : Milano- Per il sesto anno consecutivo la Banca Popolare Pugliese è stata premiata con il Global Award di "Milano Finanza" , l'autorevole rivista di economia e Finanza che valuta annualmente le performances patrimoniali e l'efficienza nei territori in cui opera. E' la sola Banca Pugliese ad ottenere questo riconoscimento per il sesto anno ...