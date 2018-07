Bambina scomparsa a Serle | i soccorsi | Si cerca una persona viva

ilgiornale

(Di lunedì 23 luglio 2018) È il quinto giorno di ricerche per riuscire a trovare Iuschra, la ragazzina affetta da autismo di 12 anni, che giovedì 19 luglio si è persa nei boschi di, in provincia di Brescia, mentre era in gita con un gruppo di altri ragazzi, guidati da alcuni educatori.Laeranel nulla, senza che nessuno degli accompagnatori si accorgesse della sua assenza. Nonostante siano passati già cinque giorni dall'allontamento della ragazzina, i soccorritori non hanno perso le speranze, tanto che in un comunicato della Prefettura di Brescia, si legge che "sono in corso le ricerche di una. Non abbiamo ragione di pensare diversamente".Dopo aver tappezzato la zona in superficie dei boschi di, senza aver trovato riscontri positivi, ora istanno ispezionando le grotte sotterranee,ndo di attirare l'attenzione della bimba con le sigle dei suoi cartoni ...