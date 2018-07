Baldassarre | disponibili ad accogliere sfrattati via Scorticabove

romadailynews

(Di lunedì 23 luglio 2018) Roma – Proseguono i lavori del tavolo permanente avviato dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale con la comunita’ sudanese in seguito alle operazioni di sfratto disposte ed effettuate dalla Questura in via. L’incontro odierno, che ha rappresentato il secondo appuntamento dopo quello del 12 luglio, ha registrato la partecipazione di un’ampia platea di soggetti a fianco della comunita’ sudanese: Arci, A Buon Diritto – Associazione per le Liberta’, Alterego – Fabbrica dei Diritti, Unhcr, Asia – Usb, rappresentanti dei Movimenti per l’Abitare. “Nell’immediato abbiamo ribadito lata’ adle persone sfrattate presso le strutture alloggiative di Roma Capitale. Nel frattempo possiamo mettere a disposizione, oltre allo spazio alloggiativo, anche luoghi ...