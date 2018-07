Avviata una petizione per bere il liquido rosso del sarcofago | Potrebbe essere un

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Ilmillenario portato alla luce ad Alessandria d'Egitto è stato aperto. Ma questo non è bastato per fermare la fantasia di molti. Nonostante, infatti, il contenuto sia stato rivelato (tre scheletri, appartenenti probabilmente a tre soldati vissuti ai tempi dei Faraoni, ndr), su Charge.og è statauna- che conta già più di 11mila firme - affinché ilmaleodorante rinvenuto nella tomba possabevuto. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di un elisir di lunga vita.I resti dei corpi, non mummificati, sono stati ritrovati immersi in quella specie di acqua putrida, dal colore rossiccio. Ma di cosa si tratta? Il ministro responsabile dei beni storici e culturali dell'Egitto si è affrettato a chiarire che quelnon proviene dalle mummie e non contiene alcun elisir di lunga vita. Non ...