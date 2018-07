Avete mai provato un audiolibro?

«Yugen» : Salma Hayek come non l’Avete mai vista : Tecnologia e arte si incontrano e si fondono, creando immagini che evocano mistero, meraviglia, stupore. Quasi ipnosi. È lo spirito che anima Yugen, nuovo progetto creativo della regista Martha Fiennes (Onegin, 1999, e Chromophobia, 2007) nonché parola della filosofia estetica giapponese che simboleggia l’eterno mistero. Un mistero che Fiennes prova a realizzare in questa sua nuova opera, in cui si uniscono cinema, musica, informatica e ...

Michelle Hunziker come non l'Avete mai vista. "Mio marito mi ha fatto bere di brutto" : "Mio marito mi ha fatto bere di brutto". La serata di festeggiamenti è terminata con un alcol-test eseguito appositamente per i follower. Michelle Hunziker ha postato nelle sue storie di Instagram il foto-video racconto della sua uscita "speciale" in compagnia di Tomaso Trussardi: prima uno scatto dell'outfit, poi della bottiglia di champagne, poi un video che la mostra apparentemente alticcia.Noi due a lume di candela...raro e ...

JALISSE/ "Ora" è il loro inedito. Loredana Bertè entusiasta : "Mi Avete spettinata!" (Ora o mai più) : JALISSE di nuovo "contro" Patty e Bertè: "E' andata peggio della scorsa settimana". Una rosa blu convince in pochi, e Masini non va oltre la sufficienza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:55:00 GMT)

Missione ExoMars - Marte come non lo Avete mai visto : svelate FOTO inedite del Pianeta Rosso [GALLERY] : 1/7 ...

Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney : i divi del cinema e della musica come non li Avete mai visti Foto : Da Monica Bellucci a Brad Pitt e Paul McCartney: i divi del cinema e della musica come non li avete mai visti , Da Velvetcoke Instagram,

Milano come non l'Avete mai vista - ecco le foto dell'uomo ragno bulgaro : "Appeso a due corde ho una prospettiva unica" : Pulisce i grattacieli e fotografa la città. Dimitar Harizanov, bulgaro da anni in Italia per motivi di lavoro, è diventato una vera e propria star dei social. Ogni giorno, sul proprio profilo ...

Astronomia : “Marte come non lo Avete mai visto!” - il 27 giugno la presentazione delle foto di CaSSIS : Mercoledì 27 giugno si terrà, presso la sede dell‘Agenzia Spaziale Italiana, l’evento “Marte come non lo avete mai visto! CaSSIS – Prime immagini“: verranno presentate le prime foto riprese dallo strumento CaSSIS in orbita intorno al Pianeta Rosso. Un importante appuntamento che svelerà, nei suoi dettagli, Marte. Le immagini, mai viste prima, sono state scattate dallo strumento CaSSIS, la fotocamera progettata ...

Wicky’s Wicuisine : a Milano il sushi che non Avete mai provato : Il sushi preparato da Wicky Priyan non ha niente a che fare con quello a cui siamo abituati: da anni numerosi gourmet, appassionati dell’autentica cuicna tradizionale japan, frequentano il suo ristorante di Milano, Wicky’s Wicuisine, in Corso Italia, dove, oltre a originalissimi piatti asiatici nati dalla sua sensibilità e dal sua vasta conoscenza di diverse cucine, si può mangiare un sushi realizzato secondo i dettami del celebre sushi ...

Vasto - Palizzi come non l'Avete mai visto : Vasto. "Sono certa che Filippo Palizzi sarebbe stato molto contento nel prendere atto di questo tributo. Viene rappresentato non solo come pittore, ma anche come filosofo e pensatore, proponendo ...

Una “Bella ciao” come non l’Avete mai sentita : la versione disco di Steve Aoki che ha sollevato polemiche. Giudicate voi : Il dj e produttore discografico di origini giapponesi Steve Aoki, insieme agli italiani Alessandro Martello ed Emanuele Longo (Marnik), ha remixato, facendone una versione da discoteca, “Bella ciao“. L’idea è nata dopo il successo che la canzone ha avuto, a livello internazionale, grazie alla serie tv “Casa de papel” prodotta da Netflix. La rivisitazione di Aoki e Marnik ha sollevato molte polemiche, soprattutto in ...

La città come non l'Avete mai vista : 11/06/2018 - città radiali, disegnate secondo rigide geometrie o a scacchiera: l' urbanistica riserva degli spettacoli alquanto scenografici, se visti dall'alto. Ecco 10 scenari urbani a 'volo d'uccello' da Brasilia a Grammichele passando per Barcellona. Le riconoscete tutte? Brasilia Il disegno del piano ...

Luigi Di Maio - il leader dei Cinquestelle come non lo Avete mai visto - né sentito raccontare - ESCLUSIVO : Ha altri due figli, Rosalba e Giuseppe, anche loro sceglieranno la politica? 'I miei figli sono sostenitori del MoVimento ma non hanno nessun ruolo politico. Rosalba è un architetto, Giuseppe è ...

Di Maio ai commercianti : «Avete la mia parola : l'Iva non aumenterà». E sulla Nato : non saremo supini : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio si rivolge ai commercianti e assicura: l'Iva non aumenterà. Oggi, all'assemblea di Confcommercio a Roma, Di Maio ha scandito:...

